Governo de Sergipe prepara segunda edição da Corrida dos Servidores Públicos

O Governo de Sergipe já iniciou os preparativos da II Corrida dos Servidores Públicos. Organizada pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a prova será realizada em outubro, na capital Aracaju, como parte da programação especial promovida pela gestão estadual para o funcionalismo no mês dedicado ao servidor público.

Além dos servidores efetivos e comissionados dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, a II Corrida dos Servidores será aberta à participação de servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público do Estado e do Tribunal de Contas de Sergipe.

A presidente da Comissão Organizadora da competição, Zenóbia Torres, revelou que a II Corrida dos Servidores contará com provas em quatro percursos, de 2,5 km, 5 km, 10 km e 15 km, e será realizada na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, um dos principais cartões-postais de Aracaju.

Zenóbia ressaltou ainda que, dado o sucesso da edição passada, cujas 1.000 vagas disponibilizadas se esgotaram em menos de uma hora, este ano o Governo de Sergipe ampliou de modo significativo a prova e abrirá 3.500 vagas para os servidores estaduais.

“Em breve a Sead fará o lançamento oficial da prova, oportunidade em que divulgaremos a data de realização, o período de inscrição e demais detalhes da competição, como as categorias de premiação”, afirmou a presidente da Comissão.

Segundo a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, a Corrida dos Servidores não é apenas uma ação voltada à promoção do bem-estar e da qualidade de vida do servidor público estadual. O evento também se constitui como parte da política de valorização efetiva das pessoas que fazem os serviços públicos acontecer e chegar ao cidadão com mais agilidade e eficiência.

“O Governo de Sergipe atua em diversas frentes no que se refere à valorização dos servidores. Ao mesmo tempo que, por meio de diálogo permanente com as diversas categorias, assegura avanços remuneratórios, a gestão estadual assegura ações contínuas de capacitação e qualificação profissional e desenvolve programas para promover a saúde física e mental dos servidores”, destacou a gestora.

