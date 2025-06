Governo de Sergipe presenteia o artista sergipano Mestrinho com obra de arte

A última noite do maior ciclo junino à beira-mar do Brasil encerrou, neste domingo, 29, com homenagem do governador Fábio Mitidieri, junto à Secretaria Especial da Cultura (Secult/SE), da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), ao cantor Mestrinho.

Uma das grandes atrações da última noite do Arraiá do Povo, Mestrinho foi homenageado e presenteado com um retrato seu, pintado pelo artista visual Jo’k.

Responsável pela abertura das atrações musicais da noite, Mestrinho comenta da alegria em saber que muitos chegaram cedo para vê-lo tocar. “Eu vou sair reverberando muito todo esse amor e carinho. O Arraiá do Povo vem crescendo mais a cada passar de ano e estou comprovando isso, tocando minha sanfona para esse povo lindo. Estou encerrando aqui também meu último show, da minha turnê de São João e tinha que ser em Aracaju, na minha terra querida e amada”. O músico sergipano conquistou o Grammy Latino 2024 de ‘Melhor Álbum de Músicas de Raízes em Língua Portuguesa’, em parceria com a cantora Mariana Aydar.

Para o governador Fábio Mitidieri, o evento se consolida no calendário cultural brasileiro. “O Arraiá do Povo chega na terceira edição mais forte, mais bonito, com mais segurança. Nós acertamos com as mudanças: inovação com o Espaço Acolher, ampliação do camarote de acessibilidade, o palco 360º. Todas as noites com grandes públicos, mesmo com toda chuva que ocorreu em alguns dias, mostrando a força dos festejos juninos. Eu não tenho dúvidas que o povo sergipano está orgulhoso dessa marca que carregamos no peito: de ser o País do Forró. Um estado que investe na cultura, no turismo”.

Homenagem

A homenagem a Mestrinho veio da necessidade de reconhecimento do sanfoneiro para a cultura forrozeira, explica o secretário especial da Cultura, Valadares Filho. “Os festejos do Arraiá do Povo não poderiam encerrar de outra forma: com o artista da nossa terra, o Mestrinho, que tem sido referência no Brasil inteiro. O quadro que entregamos junto ao governador, Fábio Mitidieri; ao presidente da Funcap, Gustavo Paixão; e ao secretário executivo da Secult, Irineu Fontes, é uma forma que reconhecemos a importância do Mestrinho, com sua voz tocando o Forró, que é nosso patrimônio cultural”.

Segundo o secretário executivo Irineu Fontes, ações de reconhecimento têm que ser corriqueiras para os artistas sergipanos. “É muito bom essa homenagem que prestamos a um grande artista, o gênio da sanfona que é o Mestrinho e é nosso, é sergipano. A gente precisa fazer isso mais vezes. O quadro é uma homenagem, do artista Jo’k, também sergipano, para outro artista”. Jo’k é um artista plástico de Propriá que, na construção da série Sanfoneiros, pintou o quadro de Mestrinho, com o estilo impressionista, sua marca registrada.

Foto: César de Oliveira