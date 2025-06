Governo de Sergipe promove a primeira edição do “Arrasta Fé”, em Aracaju

O Governo de Sergipe, de forma inédita, realizará, entre 4 e 6 de julho, o primeiro Arrasta Fé, evento que reunirá artistas de diversas religiões, na Orla da Atalaia, em Aracaju, numa celebração pela fé e pelo respeito à diversidade, numa expansão dos festejos juninos do estado. Numa reunião amena no Palácio Augusto Franco, para o anúncio da programação, os religiosos conheceram os planos do Governo do Estado para a realização e futura ampliação do evento.

O Arrasta Fé reunirá nomes como Aline Barros, padre Alessandro Campos e Mariene de Castro, além do Palco 360º com bandas locais. Ao longo dos três dias de programação, a festa ecumênica reunirá diversos públicos e destaca o compromisso do Governo do Estado em aliar as festividades populares às manifestações religiosas.

As apresentações acontecerão no palco Rogério, usado durante do Arraiá do Povo, que será adaptado para receber o evento. A ideia do 1° Arrasta Fé surgiu após conversa informal entre o governador Mitidieri e um amigo evangélico, que argumentou ficar de fora do maior arraiá à beira-mar do Brasil, em respeito à sua religião, que pede a preservação de ambientes fora do propósito da fé.

O governador destacou o propósito e os planos para o futuro, a partir dessa primeira edição. “Que bom seria um espaço em que todos pudessem celebrar o ciclo junino à sua maneira, com a sua fé. Ele até sugeriu o nome ‘Arrasta Fé’ e guardei para amadurecer a ideia, desenvolvê-la da melhor forma que ela merece. Este é o primeiro Arrasta Fé de muitos que esperamos fazer. A proposta é melhorarmos a cada edição”, frisa ao ressaltar que todos os shows do Arrasta Fé terão transmissão ao vivo pela Aperipê.

O presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão, destacou o ineditismo e importância do evento. “Pela primeira vez, teremos um evento dedicado às manifestações religiosas que comemoram o São João com música, devoção e muita alegria. É um momento de celebrar e festejar as diferentes expressões de fé do nosso povo, que também fazem parte da cultura junina sergipana. O Arrasta Fé reforça o nosso compromisso com uma festa democrática, que valoriza não só o entretenimento, mas, também, a espiritualidade e as tradições populares. Assim como a gente enaltece o forró, as quadrilhas, os grupos folclóricos e os artistas locais, também abrimos espaço para que a fé, a cultura e a música caminhem juntas nessa grande celebração do nosso povo”, afirma.

Assim como foi no Arraiá do Povo, as apresentações terão início às 19h. Na sexta-feira, 4, e no sábado, 5, se apresentarão quatro bandas no palco principal e uma no Palco 360º, no intervalo entre as bandas principais. No domingo, 6, serão três bandas, sendo a última apresentação iniciada às 23h, e uma no Palco 360º. “Estou muito emocionada de estar aqui, hoje, representando a minha mãe que, por motivo de saúde, não pôde comparecer”, declara Sara Lessa, representando Mãe Marizete, do Candomblé. “Os povos de religião afro estão em festa. Ainda sofremos muita intolerância religiosa, mas o governador nos recebe de braços abertos. Com certeza, compareceremos e celebraremos esta união. É a primeira vez que as religiões de matriz africana são incluídas em eventos desta natureza. É um convite irrecusável”, agradece.

Dirigente do terreiro de umbanda Águas de Aruanda, Fábio Dantas concorda com Sara Lessa. “É o primeiro Arrasta Fé, inclusive o primeiro evento ecumênico que insere as religiões de matriz africana. Muitos eventos públicos envolvem outras agremiações religiosas, mas este, com certeza, será o grande evento com a participação da nossa religião”, complementa.

O padre Pedro, da paróquia Nossa Senhora da Vitória, em São Cristóvão, falou da alegria da Igreja fazer parte do primeiro Arrasta Fé. “É um momento muito importante para a Igreja Católica, que vem, justamente, com o nosso Papa Leão proclamando a paz, desde o Papa Francisco. É tão importante essa unidade entre as crenças, as religiões, mostrando que Deus é para promover a paz, não a guerra”, salienta.

Para o pastor da Igreja Batista, Tassio Augusto, a fé anda de mãos dadas com a alegria. “Será um momento de celebrarmos ao Senhor nosso Deus, marcando isso com a nossa cultura, nesse período em que já se dançou, já se cantou, agora nós vamos louvar ao nosso Deus. Convido todo o povo de Deus para estar junto conosco”, convoca.

Após uma oração, o encontro foi encerrado com a apresentação da programação. Confira:

Dia 4 de julho (sexta-feira)

19h – Laressa Abreu

21h – Aline Barros

23h – Som e Louvor

1h – Renovart

Palco 360º (intervalos) – Eli Campos

Dia 5 de julho (sábado)

19h – Willian Sanfona

21h – Ana Clara Rocha

23h – Pe. Alessandro Campos

1h – Diácono Rômulo

Palco 360º (intervalos) – Marcos Simões

Dia 6 de julho (domingo)

19h – Descidão dos Quilombolas

21h – Mariene de Castro

23h – Nany Lessa

Palco 360º (intervalos) – Maria Tambor

Foto: Reinaldo Moura