Governo de Sergipe promove ações de proteção à mulher durante Pré-Caju

As equipes da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) estiveram presentes no Pré-Caju 2025, prévia carnavalesca apoiada pelo Governo de Sergipe que ocorre neste fim de semana na Orla de Atalaia, em Aracaju, para reforçar a campanha de conscientização e combate à importunação sexual contra as mulheres ‘Não é não! Oxe!’. Além disso, a SPM promove acolhimento às mulheres vítimas de possíveis casos de violência, garantindo os devidos encaminhamentos. Neste ano, a novidade foi a divulgação do aplicativo SOS Maria da Penha.

Durante a passagem dos blocos, foram distribuídas ventarolas e adesivos da campanha para os foliões, com informações sobre o que é permitido e o que é considerado importunação, além de orientações sobre o que a mulher deve fazer caso seja vítima. Os materiais trazem ainda os contatos da Polícia Militar (190), do Disque-denúncia da Polícia Civil (181), Central de Atendimento à Mulher (180) e da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), além do endereço eletrônico da Delegacia Virtual da Mulher.

Para ampliar os mecanismos de proteção às mulheres, a SPM promoveu uma ampla divulgação do aplicativo SOS Maria da Penha, incluindo a distribuição de material com o passo a passo para obter e utilizar a ferramenta. As equipes da secretaria orientaram ainda as mulheres que desejavam baixar o aplicativo durante a festa para começar a utilizar as funções disponíveis. Entre elas, há um botão que pode ser acionado em situações de risco e que envia uma mensagem com a localização para os guardiões escolhidos no momento do cadastro.

As ações visaram ampliar a conscientização de que o combate à violência e a garantia de proteção para as mulheres é um papel de todos. “O Pré-caju é mais um grande evento no estado onde a SPM reforça essa conscientização por meio da campanha permanente ‘Não é não! Oxe’, além dessas outras ações que estamos levando desta vez. Tudo isso para enfatizar que há limites e que as mulheres devem ser respeitadas em todos os espaços. Por isso, lembrem-se: não é não”, destacou a secretária da SPM, Danielle Garcia.

A turista de Recife Márcia Elizabete da Silva elogiou as ações da SPM no Pré-Caju. “Muito importante essa campanha, porque as mulheres precisam ser respeitadas, independente da forma que estejam vestidas, se estão acompanhadas ou não. E quando ela diz o não, esse não precisa ser respeitado. Também foi bom conhecer o aplicativo SOS Maria da Penha, mais uma iniciativa importante para as mulheres”, salientou.

As palavras da turista recifense foram endossadas por sua irmã, Marta da Silva. “Não é não. Tem que respeitar a mulherada. A gente merece esse respeito seja onde for. Muito bonito e importante esse trabalho da SPM e que essa conscientização ocorra não só aqui em Aracaju, mas em todos os lugares do Brasil”, ressaltou.

Quem também aprovou a iniciativa da SPM na prévia carnavalesca foi a pedagoga Ana Mércia Simões. “Essas campanhas são importantes para conscientizar os homens de que a mulher deve ser respeitada. E também para que as mulheres saibam o que fazer se sofrer importunação ou qualquer outro tipo de violência. Também gostei do aplicativo, que pode ajudar as mulheres a conseguirem apoio nestes casos”, afirmou.

Foto: Ascom SPM