GOVERNO DE SERGIPE PROMOVE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO COM OPMS DE MUNICÍPIOS DO SUL SERGIPANO

Com o intuito de ampliar a escuta qualificada sobre a rede de atendimento à mulher do estado, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), iniciou uma série de reuniões de articulação com os Organismos de Políticas para as Mulheres (OPMs) nos territórios sergipanos. O primeiro encontro ocorreu nesta sexta-feira, 9, em Itabaianinha.

Além do município sede, participaram da reunião representantes dos OPMs de Estância, Pedrinhas, Arauá, Umbaúba, Cristinápolis e Tomar do Geru. “Buscamos, com esta iniciativa, identificar as informações necessárias para a construção de instrumentos destinados a viabilizar a articulação de profissionais de serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, com vistas à constituição de uma rede de atenção”, detalhou a diretora de Articulação e Participação Social da SPM, Erika Leite.

Outro ponto abordado foi a disponibilização de mecanismos de proteção e denúncia de todo e qualquer crime que atente contra a dignidade e a vida das mulheres sergipanas, prestando acolhimento, informação e encaminhamento às vítimas, além de buscar a conscientização para alcançar a redução do número de casos.

Essa articulação com os municípios também contribuirá para a construção das conferências de políticas para as mulheres. “Queremos que a SPM e os demais OPMs estejam cada vez mais integrados para a promoção das políticas públicas voltadas ao combate à violência. E isso inclui mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas, pois existe toda uma rede de apoio que está buscando uma escuta qualificada das demandas das mulheres da sociedade civil”, destacou a diretora Érika Leite.

Foto: Ascom/SPM