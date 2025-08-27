GOVERNO DE SERGIPE PROMOVE SEMINÁRIO SOBRE A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES NA INTERNET

O Governo de Sergipe, em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), realizará, no dia 4 de setembro, o Seminário Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital. O evento, que integra as ações de divulgação da cartilha ‘Crianças, Adolescentes e Telas – Guia para Usos de Dispositivos Digitais’, acontecerá das 9h às 12h30, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em Aracaju, com capacidade para 400 pessoas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma online até o dia 3 de setembro (clique para fazer a inscrição).

O público-alvo inclui secretários e secretárias municipais de Educação, representantes das Diretorias Regionais de Educação, organizações da sociedade civil ligadas à educação não formal, além de agentes públicos das áreas de saúde, assistência social, direitos humanos e demais setores que atuam na proteção da infância e adolescência.

Para o secretário de Estado da Comunicação Social, Cleon Nascimento, sediar o seminário em Sergipe demonstra o compromisso do Estado com o tema e a sintonia com as discussões nacionais sobre segurança digital das crianças e adolescentes. “O debate é fundamental porque envolve a responsabilidade compartilhada entre governos, escolas e famílias. É uma temática que exige prioridade absoluta e Sergipe tem buscado em diversas frentes fortalecer a proteção da infância”, enfatiza.

Sobre o evento

O seminário é uma realização da Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom) de Sergipe, com apoio da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

A ação também tem como objetivo promover as Diretrizes Operacionais Nacionais sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares, estimular a implementação do currículo obrigatório de Educação Digital e Midiática até 2026 e divulgar os guias e cursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação (Avamec).

Confira a programação

8h – Café de boas-vindas

9h – Abertura

9h40 – Mesa 1: Apresentação do “Guia de Telas”

11h – MESA 1: Apresentação das Diretrizes CNE para implementação de Educação Digital e Midiática nas escolas e da Estratégia Brasileira de Educação Midiática

12h20 – Encerramento