Governo de Sergipe promove atividades gratuitas para a Semana do Folclore, de 19 a 22 de agosto

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), promoverá uma série de ações para celebrar a Semana do Folclore, que acontecerá entre os dias 19 e 22 de agosto. A programação conta com atividades diversas e gratuitas, como apresentações de grupos culturais, exposições artísticas, mesa redonda com mestres da cultura e cortejos culturais, que valorizam as práticas culturais sergipanas, os fazedores de cultura e os grupos que fortalecem, por meio de suas artes, a sergipanidade e o sentimento de pertencimento. As atividades serão realizadas em quatro diferentes espaços culturais do estado: Rua de São João, Casa de Cultura João Ribeiro, Corredor Cultural Wellington Santos (Irmão) e Palácio Museu Olímpio.

Segunda-feira – Rua de São João

A programação será aberta com uma edição especial da Segundona do Turista, apresentada pela Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), às 18h. O concerto, intitulado ‘Rua de São João’, contará com um repertório composto por obras dos artistas Maestro Duda, Luiz Gonzaga, Manoel Barros, Sivuca e Moraes Moreira, sob a regência do Maestro Guilherme Mannis.

“De forma geral, o folclore é a base da arte. O discurso artístico quase sempre se dá por meio da aproximação às manifestações folclóricas ou pelo distanciamento delas. Ao valorizar a música regional, como faremos em nosso concerto, buscamos ressaltar a beleza dessas manifestações, intrinsecamente ligadas ao nosso senso de pertencimento e à nossa memória afetiva”, explica Guilherme Mannis.

Após o concerto, o público poderá desfrutar de muito forró com apresentações de três grupos sergipanos: Trio Todeschini do Nordeste, Os Cabra da Peste e Dialeto Nordestino.

Terça-feira – Casa de Cultura João Ribeiro

Na próxima terça-feira, dia 20 de agosto, das 10h às 16h, a Casa de Cultura João Ribeiro, localizado no município de Laranjeiras, um dos principais polos culturais do estado, sediará a exposição ‘Os Mestres Iluminados da Cultura Popular’. A mostra oferecerá aos visitantes uma imersão nas diversas práticas culturais populares de Sergipe, como as Taieiras, os Lambe-sujos e Caboclinhos, Reisado, Cacumbi, São Gonçalo e muitas outras manifestações folclóricas.

Marcos Oliveira, diretor da Casa de Cultura João Ribeiro, destaca que o objetivo da exposição. “Nosso propósito é elucidar a trajetória dos mestres vivos e falecidos, que lutaram e ainda lutam pela manutenção das mais diversas manifestações culturais da localidade”.

Quarta-feira – Corredor Cultural Wellington Santos (Irmão)

Na quarta-feira, dia 21 de agosto, às 10h, acontece a abertura da exposição coletiva ‘Folclore: Manifestações de Sergipe’, que marca também a reinauguração do Corredor Cultural Wellington Santos (Irmão), anexo à sede da Funcap. A mostra, com curadoria de Jane Junqueira, reúne obras de nove renomados artistas sergipanos: Nivaldo, Dayane Carvalho, Edwyn, Genival Melo, Matheus Cordeiro, Thiago Ramos, Julico, Edson Lima e Lindete, que retratam de forma singular as diversas manifestações folclóricas do estado.

Durante a abertura, haverá uma apresentação da banda de pífano. A exposição ficará disponível para visitação gratuita até o dia 21 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. “A exposição tem como objetivo mostrar a importância de comemorar nossa rica cultura popular, por meio de suas manifestações retratadas nas artes visuais, que contam a história, memórias, costumes e tradição de um povo, o nosso povo”, conta Jane Junqueira.

Quinta-feira – Palácio Museu Olímpio Campos

Na quinta-feira, dia 22 de agosto, às 15h, será realizada a mesa redonda ‘Cultura Popular: Arte e Memória’, no Palácio Museu Olímpio Campos, em Aracaju. A mesa será mediada por Grazzy Coutinho e contará com a participação de mestres da cultura popular sergipana.

Após a mesa redonda, haverá apresentações de grupos culturais na Praça Fausto Cardoso.

ASN – Foto: Igor Matias