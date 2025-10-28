GOVERNO DE SERGIPE PROMOVE SIMULADO INTEGRADO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS COM REDE ELÉTRICA NESTA QUARTA

Para fortalecer a cultura de prevenção e aprimorar a capacidade de resposta a situações de emergência, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e da Subsecretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil (SPDEC), realiza, nesta quarta-feira, 29, um simulado integrado de resposta a emergências com rede elétrica.

Parte da programação da Semana Nacional de Redução de Desastres 2025, a ação será promovida em parceria com a concessionária Energisa Sergipe, a partir das 8h, na Avenida Santos Dumont, na Praia da Coroa do Meio (estacionamento do Farol), em Aracaju.

A atividade consiste na realização de um simulado envolvendo a queda de uma árvore, após ventos fortes, sobre a rede elétrica, atingindo um veículo com passageiros. O simulado visa fortalecer o alinhamento operacional e o entrosamento entre os órgãos que atuam em situações de emergência. Além disso, tem o intuito de aprimorar o tempo resposta e as técnicas de procedimentos operacionais para atender à população em casos que envolvem riscos elétricos decorrentes de eventos climáticos.

O exercício prático contará com a participação conjunta de agentes da Defesa Civil estadual, Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), Polícia Militar, Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), Grupamento Tático Aéreo (GTA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Aracaju, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT/Aracaju) e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Foto: Marcos Rodrigues