Governo de Sergipe prorroga inscrições para o concurso da PM

As inscrições para o concurso da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) estão prorrogadas até o dia 6 de fevereiro. O certame oferece 335 vagas, distribuídas entre os cargos de soldado combatente, oficial combatente e oficial da área de saúde. As provas objetivas estão marcadas para o dia 23 de fevereiro. O concurso é organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead).

O certame contempla 300 vagas para o cargo de soldado combatente, sendo 255 para ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência (PcD) e 30 para candidatos negros. Para o cargo de oficial combatente são oferecidas 30 vagas, sendo 25 para ampla concorrência, duas para PcD e três para negros. Na área da saúde, há cinco vagas distribuídas entre as especialidades de Endocrinologia, Psiquiatria, Cirurgião Dentista (duas vagas) e Medicina Veterinária.

As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente online, no site do Instituto Selecon, responsável pela organização do concurso. As provas objetivas para o cargo de soldado combatente ocorrerão no período da manhã, enquanto os exames para os cargos de oficial serão realizados à tarde.

Os candidatos devem atentar-se ao novo cronograma e aos requisitos estabelecidos no edital, como a idade mínima de 18 anos na data de ingresso na carreira militar e idade máxima de 35 anos na data da inscrição, tanto para o cargo de soldado quanto para o de oficial combatente. Também é exigida altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

Para garantir a participação, os candidatos devem pagar a taxa de inscrição, que é de R$ 120 para o cargo de soldado combatente e R$ 160 para os cargos de oficial combatente e oficial da área de saúde. Mais informações sobre o concurso e o link para inscrições podem ser acessadas no site oficial do Instituto Selecon.

