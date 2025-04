Governo de Sergipe publica edital do concurso público da Fundação Renascer

O Governo de Sergipe publicou, nesta terça-feira, dia 15, no Diário Oficial do Estado, o novo edital de concurso para o provimento de cargos da Fundação Renascer. A seleção visa o preenchimento de 32 vagas e à formação de cadastro reserva. São 25 vagas para o cargo de agente socioeducativo e outras sete para o cargo de orientador social, distribuídas entre as áreas de Serviço Social (duas), Pedagogia (duas) e Psicologia (três).

O concurso é coordenado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e executado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). Os interessados em concorrer às vagas deverão inscrever-se entre os dias 2 de maio e 9 de junho, no site do Idcap (https://www.idcap.org.br/). Do total de vagas disponíveis, 20% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e 10% para afrodescentes.

Para o cargo de agente socioeducativo (confira o edital), cujo vencimento inicial é de R$ 2.582,83, a escolaridade exigida é o Ensino Médio completo, e, para o cargo de orientador social (confira o edital), que tem vencimento inicial de R$ 3.308,76, exige-se graduação de nível superior na respectiva área.

Vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), a Fundação Renascer é a entidade responsável pela execução da Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social.

Para a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, com a realização deste novo concurso da Renascer, o Governo de Sergipe dá mais um importante passo no processo de reestruturação do quadro de pessoal do Estado. A gestora destaca que, de forma planejada e com responsabilidade fiscal, a gestão estadual tem assegurado mais agilidade e qualidade na oferta de serviços públicos, a partir da admissão de novos servidores concursados.

“Nos últimos dois anos, o Governo de Sergipe tem avançado de maneira bastante efetiva na reestruturação das carreiras do Estado. Somente este ano, com a publicação de editais de concurso público, o governador Fábio Mitidieri já viabilizou a abertura de mais de 1.050 vagas, em áreas essenciais, para ampliar a capacidade operacional dos órgãos e entidades da administração e, assim, qualificar ainda mais a entrega de serviços à população”, pontua a secretária.

No momento, ressalta Lucivanda, o Governo de Sergipe está gerenciando uma série de concursos em áreas prioritárias, como Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública. “Estamos realizando o primeiro concurso público da história da Secretaria da Assistência Social, Inclusão e Cidadania. Esse certame, além de representar um marco para a política socioassistencial do Estado, é o primeiro em Sergipe com vagas para tradutores e intérpretes de Libras”, destaca.

Também está em andamento o concurso da Polícia Militar, que visa a contratação de 355 novos soldados e oficiais, e o maior concurso público para a área médico-hospitalar já realizado em Sergipe, que selecionará profissionais para o preenchimento de 878 vagas em 14 cargos de níveis médio e superior do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“Além disso, estamos realizando concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e o governador Fábio Mitidieri já autorizou a realização de outros importantes certames, como o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional e o de auditor fiscal tributário, cujos editais devem ser publicados nos próximos meses”, detalha a secretária da Administração.

A gestora da Sead salienta ainda que, além dos concursos já lançados este ano, o governador anunciou recentemente a convocação de aprovados excedentes do concurso da Polícia Penal (Edital nº 06/2018) e a formação de comissão para realização de concurso para o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Foto: Thiago Santos