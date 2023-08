Governo de Sergipe publica edital para Concurso de Procurador

Na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 4, o Governo de Sergipe divulgou o edital para o concurso público visando o preenchimento de cinco vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Procurador do Estado.

Das cinco vagas disponibilizadas, três são destinadas à ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência (PcD) e outra para afrodescendente. A carga horária será de 30 horas semanais, com um vencimento inicial de R$ 17.198,18.

As datas das provas já foram definidas, com a objetiva agendada para o dia 19 de novembro e a discursiva prevista para o dia 7 de janeiro de 2024. As provas objetivas e discursivas serão realizadas na cidade de Aracaju, com a prova objetiva tendo uma duração de cinco horas, enquanto a prova discursiva terá uma duração de quatro horas.

O concurso público compreenderá uma série de etapas, incluindo prova objetiva de múltipla escolha, prova discursiva, perícia médica para candidatos PcD, verificação de cota racial para candidatos autodeclarados afrodescendentes e, por fim, avaliação de títulos.

A responsabilidade técnica e operacional pela realização das diversas fases e etapas deste concurso é do Cebraspe, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Sergipe.

Inscrições

As inscrições para o concurso estarão abertas no período entre as 10 horas do dia 4 de setembro até às 18 horas do dia 3 de outubro de 2023. Poderão ser efetuadas on-line através do endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_se_23_procurador

Para a participação no certame, será necessário efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 200. É importante observar que o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição ocorrerá das 10 horas do dia 9 de agosto até às 18 horas do dia 16 de agosto.

A realização do certame está a cargo da Secretaria de Estado da Administração (Sead), em parceria com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A secretária da Administração (Sead), Lucivanda Rodrigues, destaca que além destas cinco vagas ofertadas para o concurso de procurador do Estado, em 2023, o Governo de Sergipe já disponibilizou um total de 169 vagas, incluindo concursos da Emdagro (55 vagas), Polícia Científica de Sergipe (60 vagas) e para contadores (54 vagas), cujo edital foi anunciado pelo governador no início de junho.

Além disso, neste ano, 116 novos servidores já foram empossados por meio de concurso público, incluindo 46 auditores fiscais de tributos empossados em fevereiro e 70 agentes e escrivães da Polícia Civil em junho.

“Seguindo a política de fortalecimento do funcionalismo público, a expectativa é que mais quatro concursos sejam lançados ainda este ano”, reforça a secretária.

Foto: Arthuro Paganini