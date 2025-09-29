Governo de Sergipe realiza 1ª etapa do concurso para auditor fiscal  da Sefaz

Com a aplicação de provas objetivas e discursiva, o Governo de Sergipe realiza, neste domingo, 28, em Aracaju, a primeira etapa do concurso público para o cargo de auditor fiscal tributário da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O certame, conduzido pela Sefaz e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e oferta 50 vagas, sendo 10 para provimento imediato e 40 para formação de cadastro reserva.

Cerca de 6.700 candidatos de todas as regiões do país se inscreveram para concorrer às vagas abertas na carreira de auditoria fiscal tributária da Sefaz, cuja remuneração inicial pode chegar a R$ 22,5 mil, considerando o vencimento básico (R$ 16.016,47) e o bônus de eficiência variável (até R$ 6.525,00). Profissionais com graduação de nível superior em qualquer área de formação puderam se candidatar às vagas em três das especialidades: Geral, Tecnologia da Informação e Tributária.

Para a secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila, a realização deste concurso é mais um exemplo da importância que o Governo de Sergipe confere à categoria dos auditores fiscais do Estado. “Esses profissionais irão ajudar a reforçar o nosso quadro e desempenharão um trabalho fundamental de combate à sonegação e de viabilização dos recursos necessários para o investimento em políticas públicas que irão beneficiar toda a população. Estamos ansiosos pela chegada dos novos auditores e os aguardamos para que possam ser integrados ao nosso time”, afirma.

Graduado em Administração, Felipe Nóbrega veio da Paraíba para tentar uma vaga na carreira fiscal da Sefaz. Para ele, a estratégia é pontuar bem nas provas objetivas para garantir a correção da prova discursiva. “Eu acho que quem errar menos consegue se colocar bem para ter a discursiva corrigida e tentar se colocar numa boa posição para ficar aguardando uma convocação”, conta o candidato.

A aracajuana Nayane Andrade, bacharel em Direito, chegou ao local de prova com a esperança de ser bem-sucedida na seleção. “A minha expectativa é de aprovação e também de que o Estado continue promovendo novos concursos sempre”, frisa a candidata. O sentimento é compartilhado pelo candidato Hugo Grec, de Natal. “Estou motivado, estudei bastante para essa prova, e espero que dê tudo certo, se Deus quiser”, expressa ele.

Formado em Marketing, Gilson Guimarães afirma que sonha em ingressar na carreira fiscal da Sefaz para “prestar um bom serviço para o estado de Sergipe”. Filho de sergipanos, o candidato mora em São Paulo e viajou a Aracaju para participar do certame, cujas provas são aplicadas nos turnos da manhã e da tarde. “A minha expectativa é de uma prova bem elaborada, e eu acredito que vai ser porque o Cebraspe tem uma boa reputação na elaboração de provas”, avalia ele.

Próximas etapas

Membro da Comissão Organizadora do concurso, o gestor governamental Erick de Oliveira detalha que os candidatos aprovados nesta primeira etapa, dentro dos quantitativos definidos no edital, serão convocados para a prova título, etapa de caráter classificatório.

Conforme o cronograma previsto em edital, os candidatos poderão acessar os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Também no dia 30 de setembro, ressalta o gestor, a banca organizadora do certame divulgará o padrão preliminar de resposta da prova discursiva.

Erick detalha ainda que os candidatos poderão interpor recursos, entre os dias 1º e 2 de outubro, contra as questões formuladas, os gabaritos preliminares e o padrão da prova discursiva. A divulgação dos gabaritos definitivos e do resultado final nas provas objetivas, bem como o resultado provisório da prova discursiva está previsto para o dia 29 de outubro.

“O edital desse concurso foi lançado no início de julho e realizamos hoje a aplicação das provas para quase 6.700 inscritos, para três especialidades do cargo de auditor fiscal tributário. A comissão segue acompanhando, com boas expectativas de que tudo ocorra dentro do esperado, e que os candidatos alcancem o seu melhor desempenho nas provas, para que possam compor o quadro de pessoal da Sefaz”, ressalta.

