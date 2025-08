Governo de Sergipe realiza a reabertura do Museu Histórico de Sergipe após restauração na sexta

Nesta sexta-feira, 1º de agosto, a partir das 18h, acontece a solenidade de reabertura do Museu Histórico de Sergipe, em São Cristóvão, após período de restauração, iniciado há três anos. A obra conta com um investimento de R$ 1.428.171,13 do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com execução da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop) e apoio da Secretaria Especial da Cultura (Secult). Na oportunidade, a Prefeitura Municipal de São Cristóvão realizará a entrega de homenagens em comemoração aos 15 anos de chancela da Praça São Francisco como Patrimônio Cultural da Humanidade.

A programação tem início, às 18h, no prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) com a abertura da exposição “Por vir é agora: 15 anos de Chancela da Praça São Francisco”. Em seguida, às 19h, acontece a solenidade oficial de entrega da restauração do Museu, com presença de autoridades sergipanas e apresentação do Quinteto da Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE).

“O Museu Histórico de Sergipe é a instituição museal mais antiga do estado e um dos espaços culturais mais visitados de São Cristóvão, de extrema relevância, pois fala de nossa memória e identidade em cada espaço daquele casarão. O investimento faz parte de uma série de iniciativas do Governo de Sergipe para preservar seus espaços públicos e, acima de tudo, sua história. Estamos muito contentes em poder entregar mais esta obra à população”, afirma o presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

Restauração

Iniciado em dezembro de 2022, o restauro abrangeu a recuperação completa da parte externa e interna do edifício, seguindo critérios técnicos que asseguram a preservação das características originais do bem patrimonial. A intervenção envolveu revisão do telhado, parte elétrica e pintura geral. Porém, ao longo dos trabalhos, foram identificados problemas estruturais no telhado, assoalho e paredes internas, que foram restaurados conforme os traços e métodos construtivos originais de taipa.

Também foi realizada a descupinização de todo o edifício, utilizando técnicas mais robustas que garantem proteção prolongada contra o reaparecimento de cupins. A restauração envolveu ainda a aquisição de novos equipamentos eletrônicos que vão apoiar o funcionamento do espaço: televisores, caixas de som, microfones, projetor multimídia (datashow), tela de projeção, ventiladores e computadores completos.

Além da recuperação do espaço físico, o acervo histórico do Museu passou por um processo minucioso de conservação. Foram restauradas peças de mobiliário, numismática, artes plásticas e armaria, que estarão em exposição durante a reabertura. Por serem objetos de alta sensibilidade, o trabalho contou com a expertise do restaurador Henrique Braga, que assegurou mínima intervenção e máxima preservação dos itens.

Exposições artísticas

O Museu será reaberto com duas exposições temporárias: “Originários”, do artista são-cristovense Dom Pepe, que utiliza materiais reutilizados na criação de seus objetos artísticos, e “Afinidades Gravadas”, com curadoria de Marjorie Garrido, reunindo uma coleção de gravuristas sergipanos e nomes consagrados do cenário nacional, como Cildo Meireles.

As exposições fixas estarão divididas por temas e coleções: uma sala numismática, com peças que destacam aspectos históricos, artísticos e econômicos; salas dedicadas a personalidades sergipanas, dedicadas à fé e devoção, com homenagens a José Augusto Garcez e Horácio Hora, e à arte sergipana contemporânea e moderna.

Museu Histórico de Sergipe

O Museu Histórico de Sergipe é parte integrante do conjunto arquitetônico da Praça São Francisco. O espaço possui arquitetura colonial e elementos de arte barroca. O prédio, originalmente do século XVIII, já serviu como palácio do poder executivo no período provincial, época em que São Cristóvão era a capital sergipana.

