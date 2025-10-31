Governo de Sergipe realiza a abertura dos Jogos dos Servidores 2025

O governador Fábio Mitidieri participou nesta quinta-feira, 30, da solenidade de abertura dos Jogos dos Servidores 2025, no Ginásio Constâncio Oliveira, em Aracaju. As competições entre os agentes administrativos foram retomadas em 2024, após 15 anos de interrupção, consolidadas agora como política permanente de valorização do servidor. Neste ano, o evento teve cerca de três mil inscritos nas 15 modalidades, quase mil a mais que na edição do ano passado.

Durante a cerimônia, o governador ressaltou a relevância da ação. “Os Jogos dos Servidores estão de volta, celebrando sua segunda edição desde o resgate, após 15 anos. Neste ano, o evento inclui novos participantes de diferentes poderes e contará com mais de 3 mil atletas em 15 modalidades esportivas, três delas são novas. O evento visa unir e valorizar os servidores públicos, promover a saúde, a união e a integração social. A expectativa é de uma grande festa, com foco na participação e no exemplo de união através do esporte”, frisou. As competições acontecem até 12 de dezembro, data da cerimônia de encerramento e de entrega da premiação.

Ampliação

Os Jogos dos Servidores 2025 reforçam a política de valorização dos servidores públicos, incentivam a prática esportiva e promovem o bem-estar no ambiente de trabalho. A edição deste ano amplia a integração entre os Poderes e órgãos autônomos, marcando um novo momento de unidade e reconhecimento do funcionalismo público sergipano.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a iniciativa e parabenizou os servidores participantes. “É um dia muito importante, de dedicação e trabalho em equipe. Estamos muito satisfeitos em dar continuidade ao projeto, que agora se estende por todo o ano. Todas as equipes estão de parabéns pela participação”, declarou.

Em 2025, os Jogos dos Servidores ampliaram o número de participações. Além dos servidores do Poder Executivo, o evento incluiu equipes do Judiciário, Legislativo, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) e Ministério Público de Sergipe (MPSE). Jiu-jitsu, fut7 e tênis de mesa se somam às 12 modalidades já existentes (futsal, handebol, basquete, vôlei, beach tênis, natação, paranatação, queimado, vôlei de praia, dama, dominó e xadrez).

As 18 equipes participantes, organizadas em seis grupos com três equipes cada, desfilaram na abertura dos Jogos nesta quinta. Segundo a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, a proposta é ampliar a integração entre os funcionários públicos. “O objetivo é promover o envolvimento e apoio entre os servidores, que no dia a dia ficam absorvidos nas demandas de trabalho. Todos os participantes estão de parabéns”, celebrou.

Foto: Arthur Soares