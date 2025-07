Governo de Sergipe realiza Encontro Formativo Estadual da Busca Ativa Escolar

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e instituições que compõem o Comitê Intersetorial da Busca Ativa Escolar, realizou nesta quinta-feira, 24, o Encontro Formativo da Busca Ativa Escolar em Sergipe. O evento, ocorrido no Teatro Atheneu, em Aracaju, é uma ação articulada que envolve as áreas de educação, saúde e assistência social, e tem como objetivo principal garantir o retorno de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de abandono escolar.

Durante o encontro, foram apresentados conceitos e práticas utilizados na metodologia da Busca Ativa Escolar, com destaque para o uso da plataforma tecnológica que apoia sua implementação. Além disso, o encontro contou, também, com um momento de reflexão sobre o papel do Comitê Intersetorial, bem como o compartilhamento de práticas exitosas realizadas nos municípios sergipanos.

Durante o encontro, a aluna Maria Vitória Santos Dias, de Itabaianinha, município do centro sul sergipano, recebeu uma homenagem. A estudante, que tem mobilidade reduzida, foi uma das inúmeras que retornaram à escola por meio do projeto de Busca Ativa Escolar.

Para o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o ensino público vai muito além do simples aprendizado. “A educação pública não é só ensinamento e aprendizagem; ela é, principalmente, inclusão. Deixar um aluno fora da sala de aula ou dar a ele um tratamento que possa excluí-lo do contexto social é algo dramático. Então, é importante que nós reforcemos essa parceria colaborativa, sempre em função de trazer o aluno para a sala de aula. É na escola que ele tem que ficar, que ele tem que ser acolhido e integrado no contexto escolar”, afirma o secretário.

O dispositivo principal foi composto por diversas personalidades da educação sergipana e nacional, incluindo a especialista em educação e proteção do Unicef, Polímnia Cassimiro, além de representantes de instituições que compõem o Comitê, a exemplo do Ministério Público Estadual, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), representantes de conselhos e gestores municipais e estaduais, técnicos das áreas de educação, saúde e assistência social.

“A busca ativa escolar é uma estratégia importantíssima para garantir as condições de dignidade na vida das crianças e adolescentes. Principalmente, garantir que eles estejam, não só presentes, mas aprendendo com qualidade e tendo acesso a um futuro mais digno, seguro e consciente. E nós, da Unicef, temos muito carinho por essa estratégia e pelas ações que têm acontecido aqui em Sergipe. O Governo do Estado tem se dedicado muito às ações da busca ativa, e a gente consegue perceber pela organização do encontro, pela maneira como as coisas estão acontecendo, com todo esse cuidado e atenção aos alunos”, diz a oficial do Unicef para Sergipe, Bahia e Minas Gerais, Polímnia Cassimiro, a respeito da importância do evento.

O chefe do Segcap e coordenador estadual da Busca Ativa na Seed, Agno Desevanio fala sobre o que se espera de um evento como esse. “O ideal neste momento é que a gente tenha a troca de perguntas e respostas, para que o público possa tirar suas dúvidas sobre as estratégias e outras questões que envolvem a busca ativa e, assim, consigamos fortalecer, ainda mais, as nossas ações”, expressa Agno.

Inclusão social

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia promovida pelo Unicef, em parceria com a Undime, com apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). O projeto é voltado à identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes fora da escola ou em risco de evasão.

Em Sergipe, todos os 75 municípios aderiram à estratégia. A Plataforma da Busca Ativa Escolar já registrou mais de 31.300 casos de alerta e mais de 9 mil matrículas realizadas por meio de atividades do projeto.

Texto e foto ASN