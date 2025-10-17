GOVERNO DE SERGIPE REALIZA MULTIRÃO DA EMPREGABILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

Com o objetivo de promover a inclusão e ampliar o acesso ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) realizam, na próxima segunda-feira, 20, das 8h às 13h, o Mutirão da Empregabilidade, voltado para o público PcD, no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), em Aracaju.

A ação é voltada à valorização da diversidade e à promoção de oportunidades igualitárias, reunindo empresas parceiras e profissionais com deficiência em busca de inserção no mercado de trabalho. Durante o evento, serão ofertadas vagas de emprego, atendimentos de orientação profissional e cadastramento no portal Go Sergiipe (gosergipe.se.gov.br), plataforma digital e gratuita do governo para disponibilização de vagas.

De acordo com a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, a iniciativa reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com uma sociedade mais justa e inclusiva. “O Dia D é mais do que uma ação de empregabilidade, é um movimento pela inclusão. Queremos que as pessoas com deficiência tenham suas potencialidades reconhecidas e oportunidades reais de exercerem sua cidadania por meio do trabalho”, destacou a secretária.

O evento conta com a participação de instituições parceiras, empresas e entidades representativas das pessoas com deficiência, fortalecendo o compromisso do Governo de Sergipe com políticas públicas inclusivas e transformadoras.