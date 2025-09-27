Governo de Sergipe realiza Mutirão do Emprego em Laranjeiras

Oportunidades de emprego, de qualificação profissional e novas perspectivas para o futuro marcaram o Mutirão do Emprego promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), nesta sexta-feira, 26, na cidade de Laranjeiras, leste sergipano. A ação contou com a oferta de mais 900 vagas, através da plataforma ‘GO Sergipe’, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), atendimento ao público na unidade móvel do NAT, esclarecimento de dúvidas e auxílio para cadastramento na plataforma e para concorrer às vagas, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

Entre as vagas, 338 oportunidades de emprego para a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) no estado, que vão desde o nível fundamental, incluindo auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, pintor industrial e encanador; ao nível superior, com oportunidades para enfermeiro do trabalho.

O secretário do Trabalho, Jorge Teles, esteve presente e destacou a importância da ação no sentido de facilitar o acesso da comunidade local às vagas ofertadas na região. “Essa é uma oportunidade histórica, que valoriza a mão de obra da região e mostra como o desenvolvimento econômico pode e deve caminhar de mãos dadas com a inclusão social. É importante lembrar que a escolha final dos contratados cabe à empresa, mas o Governo do Estado, em parceria com as prefeituras locais, está presente para apoiar todo o processo de recrutamento e seleção, garantindo organização e transparência. Nosso compromisso é esse: estar perto das pessoas, oferecer suporte, abrir portas e transformar oportunidades em emprego e renda para os sergipanos”, destacou.

Para Solange de Oliveira Cardoso, que aproveitou o mutirão para se candidatar a vagas na área administrativa, o mutirão foi uma excelente oportunidade para esclarecer dúvidas. “A iniciativa é muito boa porque muitas pessoas têm dúvidas e aqui podemos saná-las, a pessoa pode ver se realmente a vaga é compatível com a experiência que ela tem. Estou gostando muito, achei que iria demorar muito pela quantidade de pessoas, minha senha era 180, mas as atendentes não deixaram a gente perder tempo, elas explicaram que estão aqui para apoiar mesmo, para tirar as dúvidas, porque hoje com a tecnologia você não faz mais inscrição manualmente, você não escreve mais no papel, isso agiliza tanto para a gente quanto para a pessoa recrutadora”, explicou.

Para Katiane dos Santos, que mora em Laranjeiras, a vinda ao mutirão era apenas para acompanhar seu filho, mas, ao chegar no local, diante das facilidades para o cadastro, também se inscreveu na plataforma para concorrer a vagas. “Essa ação do mutirão facilita muito para a população porque nem todos têm habilidade de manusear equipamentos, de usar sites, plataformas, e aqui a gente tem assistência para fazer o cadastro”, enfatizou.

Em busca de uma das vagas da Fafen, Christian Ramon dos Santos aproveitou o auxílio para concluir seu cadastro na plataforma GO Sergipe. “Achei muito importante porque, às vezes, a gente mora perto do local onde tem a oportunidade, mas não consegue chegar. Moro praticamente do lado da fábrica, então, o mutirão trouxe essa oportunidade pra gente, é muito legal porque, antes, a gente não tinha isso, alguém que pudesse nos ajudar. Seja uma fábrica, um supermercado, auxiliar a priorizar as pessoas da própria região para dar a oportunidade é muito importante”, destacou.

Depois de alguns anos desempregada, Grasiela dos Santos fez seu cadastro na unidade móvel do NAT e já está concorrendo a vagas da plataforma. “Amei essa iniciativa. Todo mundo me atendeu super bem, foram muito educados. Incrível, ninguém pode perder essa oportunidade. Consegui fazer minha inscrição e estou super feliz. Estou na expectativa de ser chamada, não vejo a hora de ser chamada para começar a trabalhar e ter minha independência”, ressaltou.

Durante a ação, foi possível obter mais informações sobre os cursos do programa ‘Qualifica Sergipe’, que oferece qualificação profissional de acordo com as necessidades e demandas do mercado local, facilitando que os novos profissionais formados tenham acesso prioritário às oportunidades da região. No local, uma das turmas do curso de ‘Mecânico de manutenção de motores a diesel’ estava em aula, que é realizada na carreta-escola, graças à parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

