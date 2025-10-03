Governo de Sergipe realiza ‘Mutirão do Emprego’ em Riachuelo com mais de 300 pessoas atendidas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), está promovendo a iniciativa Mutirão do Emprego em municípios do interior, com foco em vagas para a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) em Sergipe. Nesta quinta-feira, 2, a população de Riachuelo, no leste sergipano, teve acesso a serviços da ação com a presença da unidade móvel do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Foram mais de 300 pessoas atendidas, que contaram com a oferta de mais de 800 vagas de emprego com carteira assinada por meio da plataforma GO Sergipe, programa digital do NAT. O público presente pôde esclarecer dúvidas, solicitar informações e ter auxílio para se cadastrar na plataforma e concorrer às oportunidades, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital. As vagas incluem 338 cargos para a Fafen, que vão desde o nível fundamental, como auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, pintor industrial e encanador, até o nível superior, com oportunidades para enfermeiro do trabalho.

Para o secretário executivo da Seteem, Antônio Vieira, o ‘Mutirão do Emprego’ é um momento único não só para Riachuelo, mas também para os municípios circunvizinhos. “É uma ocasião muito importante em que trazemos os serviços ofertados por meio da plataforma ‘GO Sergipe’, que conta com mais de 800 vagas, não só para os cidadãos de Riachuelo, mas também para todos os cidadãos da região. Esse trabalho de integração do Governo do Estado, por meio da Seteem, unindo o digital e o presencial, gerando oportunidades que atendem a todos os sergipanos”, enfatizou.

Em busca do primeiro emprego, Manuele Maria aprovou a iniciativa, realizada na praça Coronel Antônio Franco. “Eu achei muito legal, muito benéfico para nossa sociedade. Facilitou bastante. É muito bom para os jovens da cidade. Já conhecia a plataforma, mas estava sem acesso à minha senha do portal Gov.br. Aqui, elas me ajudaram e eu consegui fazer todo o meu cadastro, e agora vou esperar o resultado. Espero que eu consiga”, afirmou.

Para Rosiclesia dos Santos Batista, o mutirão foi uma oportunidade de não só se cadastrar e se candidatar a vagas, mas também de já confirmar a entrevista de emprego. “Hoje, eu consegui uma oportunidade de emprego, fazendo o cadastro pelo aplicativo. Consegui me candidatar a uma vaga e, graças a Deus, eu já estou com a minha entrevista marcada para o dia 17. O mutirão facilitou muito, com a orientação certa para a gente”, destacou.

Outro beneficiado foi Adenilson Lucinho, que destacou a importância da ação. “O atendimento é 100%. Só tenho que agradecer. Consegui me cadastrar para a vaga de serviços gerais da Fafen. Foi muito bom, porque a gente não precisou sair, viajar para outro lugar para ter acesso. Ajudou muito”, avaliou ele.

Já para Ricardo Oliveira Silva, que também participou do mutirão, foi um momento de esclarecer dúvidas sobre a plataforma e se candidatar a mais vagas. “Eu gostei muito. Tem muitas oportunidades. Tirei dúvidas sobre os pré-requisitos das vagas, fiz o cadastro em algumas, e, inclusive, uma delas foi na minha área, que é área administrativa. Também me candidatei para a Fafen. Não precisar ir para Aracaju facilitou muito. Recomendo que todos se cadastrem no GO Sergipe”, enfatizou ele.

