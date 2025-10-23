Governo de Sergipe realiza programação especial do Dia da Sergipanidade nesta sexta

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial de Cultura (Secult), preparou para esta sexta-feira, 24, uma ampla programação em comemoração ao Dia da Sergipanidade. As ações, que integram o Festival da Sergipanidade, acontecem de forma gratuita em três locais simbólicos da história e da identidade cultural do estado: Complexo Cultural Gonzagão, Centro de Aracaju e São Cristóvão.

No Gonzagão, localizado no bairro Farolândia, em Aracaju, a programação tem início às 14h. A primeira atividade será a oficina de arte com palha de ouricuri, ministrada pela artista Cristiane, seguida às 16h, da oficina de cerâmica tradicional com o oficineiro Douglas. Ambas as ações são gratuitas e limitadas a 20 vagas, sem necessidade de inscrição prévia. À noite, o público poderá assistir à apresentação musical da artista Maria Cristina e, em seguida, ao desfile da segunda edição do “Sergipe Fashion Day”, que reunirá 17 estilistas e 75 modelos, promovendo o design e a moda criativa sergipana.

Já no Centro de Aracaju, um dos espaços mais simbólicos da identidade sergipana, a comemoração começa às 15h com concentração na Rua João Pessoa. O cortejo cultural percorrerá as ruas da cidade com a presença de grupos tradicionais sergipanos: Samba de Coco da Barra (Barra dos Coqueiros), Batucada Buscapé (Estância), Reisado Cheiroso do Quilombo (Laranjeiras), Caceteiras de Mestre Rindá (São Cristóvão) e Zabumbadores de Vila Lourdes (Aracaju).

Em São Cristóvão, as atividades começam às 19h, na Praça São Francisco. A Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) apresentará o concerto do projeto itinerante ‘Orquestra na Estrada’, com repertório inteiramente dedicado à música sergipana. No programa, obras como Sergipanidade, de Fabiano Santana; Viver Aracaju, de Ismar Barreto; Cheiro da Terra, de Cláudio Miguel e José de Gouveia; e Fazenda Velha, de Erivaldo de Carira.

Na sequência, será realizada a quarta edição do projeto ‘Cinema na Praça’, que democratiza o acesso à sétima arte com exibição gratuita de filmes produzidos no estado. O público irá acompanhar o longa que retrata a vida e a obra da cantora Clemilda, conhecida como a Rainha do Forró: “Morena dos Olhos Pretos”, dirigido por Isaac Dourado, contemplado pelo Edital Tarcísio Duarte, na categoria Apoio ao Licenciamento de Obras Cinematográficas, via Lei Paulo Gustavo (LPG).

A riqueza folclórica presente em São Cristóvão também será destaque na programação, com apresentação do grupo Samba de Coco da Ilha Grande, liderado pela Mestra Dona Madá, reconhecida como Patrimônio Vivo da Cultura Sergipana pelo Conselho Estadual de Cultura.

Festival Sergipanidade

Com realização até 26 de outubro, o “Festival Sergipanidade” foi concebido como uma grande comemoração do mês dedicado à identidade, à história e aos saberes do povo sergipano. O evento oferece uma programação inteiramente gratuita, espalhada por diversos espaços culturais do estado.

A programação destaca a experiência coletiva, valorizando debates, exposições, rodas de conversa, apresentações artísticas de dança, circo e teatro, lançamentos de livros e homenagens a personalidades e patrimônios vivos culturais.

Foto: Igor Matias