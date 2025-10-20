Governo de Sergipe realiza programação especial para celebrar Semana da Sergipanidade

A primeira edição do Festival Sergipanidade foi concebida como uma grande comemoração do mês dedicado à identidade, à história e aos saberes do povo sergipano. Nesta semana, a programação segue em diversos espaços culturais do estado, dentro e fora da capital, de forma gratuita. A iniciativa é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Secretaria Especial de Cultura (Secult).

Durante a semana, as atividades incluem mesas de debate, feiras de artesanato, oficinas artísticas, cortejos culturais, homenagens a personalidades sergipanas, apresentações de grupos folclóricos, de teatro, dança e shows musicais.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, ressalta a importância do evento para a valorização da cultura sergipana. “O Festival Sergipanidade é um marco para o nosso estado, pensado para destacar a riqueza da nossa identidade, democratizar o acesso à cultura e levar arte e conhecimento para todos os cantos de Sergipe. Estamos muito felizes em ver a adesão e o entusiasmo das pessoas”, afirma.

Dia da Sergipanidade

Em 24 de outubro é comemorado o Dia da Sergipanidade, e a programação será extensa neste dia, contemplando pluralidade de expressões artísticas do estado. A programação terá início às 14h, com duas oficinas gratuitas de arte em palha e cerâmica, no Complexo Cultural Gonzagão, espaço revitalizado este ano para oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade para os visitantes.

Também no período da tarde, às 15h, com concentração na rua João Pessoa, no Centro de Aracaju, acontece um cortejo cultural com participação de cinco grupos sergipanos: Samba de Coco da Barra (Barra dos Coqueiros), Batucada Buscapé (Estância), Reisado Cheirosa do Quilombo (Laranjeiras), Caceteiras de Mestre Rindú (São Cristóvão) e Zabumbadores de Vó Lourdes (Aracaju).

Já às 17h, será realizada mais uma edição do projeto “Cultura em Toda Parte”, na Praça São Francisco, em São Cristóvão, com foco na descentralização das atividades culturais. Ele conta com a exibição gratuita de filmes com “Cinema na Praça”, apresentação da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) com o “Orquestra na Estrada”, e repertório marcado por obras sergipanas, incluindo Cheiro da Terra, de Cláudio Miguel, Viver Aracaju, de Ismar Barreto, e Chamego Só (Sergipe é o País do Forró), de Rogério. A programação na Cidade-Mãe inclui ainda apresentação do Samba de Coco da Ilha.

Festival Sergipanidade

O “Festival Sergipanidade” teve início no último dia 16 de outubro, e segue até o dia 26. O evento oferece uma programação inteiramente gratuita, espalhada por diversos espaços culturais do estado, destacando a experiência coletiva, valorizando debates, exposições, rodas de conversa, apresentações artísticas de dança, circo e teatro, lançamentos de livros e homenagens a personalidades e patrimônios vivos culturais.

Confira a programação:

Quarta-feira (22/10)

8h – Complexo Cultural Gonzagão: Mesa de debate “Sergipanidades, Patrimônio Cultural Imaterial e Memórias: os Patrimônios Vivos da Cultura Sergipana”. Coordenação: Grazzy Coutinho

Antônio Modesto – Mestre Tonho Preto – Pífano de Santo Antônio/Missa do Vaqueiro do Mestre Tonho Preto – Boquim. Debatedora: Profª. Sandra Rodrigues.

Orlando Félix – Mestre Orlando do Couro – indumentárias feitas em couro – Poço Redondo representado por Bruno Marques (Secult/Poço Redondo). Debatedor: Dênio Azevedo.

Maria Madalena Santos – Mestra Madá da Ilha Grande – Samba de Coco da Ilha Grande, marisqueira, doceira e artesã – São Cristóvão. Debatedor: Neto Astério (FUMCTUR/São Cristóvão)

José Roberto Freitas – Beto Pezão – Artesão – Santana do São Francisco. Debatedora: Solange de Oliveira (Escritório do MinC SE)

11h30 – 12h: Debate

19h – Complexo Cultural Gonzagão: Magiclown – O palhaço Mágico – Cia. Saurus; Espetáculo de Dança Lembranças – NuTempo Dance Company; Espetáculo Sergipe é Meu Lugar – Trupe Kadabra

Quinta-feira (23/10)

8h – Complexo Cultural Gonzagão: Mesa de debate “Sergipanidades, Patrimônio Cultural Imaterial e Memórias: os Patrimônios Vivos da Cultura Sergipana”. Coordenação: Prof. Dênio Azevedo

Maria Josefa Santos d’Assunção – Mestra Zefinha da Batucada Buscapé – Estância. Debatedor: Prof. Wesley Nascimento (Setur/Estância)

Marilene dos Santos Moura -Mestra Marilene – Reisado São José, no Povoado São José – Japaratuba. Debatedor: Prof. Luciano Acciole

Rosualdo da Conceição -Mestre Diô Samba de Coco do Mosqueiro – Aracaju. Debatedora: Profª Josevânia Nunes Rabelo (Codap/UFS)

Josefa Santos de Jesus – Mestra Finha da Dança de Roda do Quilombo Sítio Alto – Simão Dias. Debatedor: Prof. Roberto Lacerda (UFS)

Marizete Lessa – Mãe Marizete – Abassá São Jorge – Aracaju representada pelo Prof. Fernando Aguiar (UFS). Debatedor: Prof. Dênio Azevedo

11h30 – 12h: Debate

19h – Complexo Cultural Gonzagão: Bate papo com Héloa e Yuri Queiroga: Os Bastidores de yIDé, Caçula do Forró, Luá Xequerê, André Luiz

Sexta-feira (24/10)

14h – Complexo Cultural Gonzagão: Oficina de arte em palha e cerâmica – Palha de Ouricuri (oficineira: Cristiane; limitado a 20 pessoas) e Cerâmica Tradicional (oficineiro: Douglas; limitado a 20 pessoas)

15h – Calçadão da rua João Pessoa, Centro de Aracaju: Cortejo Cultural; Samba de Coco da Barra (Barra dos Coqueiros); Batucada Buscapé (Estância); Reisado Cheirosa do Quilombo (Laranjeiras); Caceteiras de Mestre Rindú (São Cristóvão); Zabumbadores de Vó Lourdes (Aracaju)

16h – Complexo Cultural Gonzagão: cerâmica tradicional (oficineiro: Dogulas; limitado a 20 pessoas); Feira de artesanato; Maria Cristina; Sergipe Fashion Day

17h – Cultura em Toda Parte, São Cristóvão: Orquestra na Estrada; Cinema na Praça; Apresentação Cultural – Samba de Coco da Ilha (São Cristóvão)

Sábado (25/10)

17h – Complexo Cultural Gonzagão: Feira de artesanato, NG Lampião da Rima, Jaque Barroso. Mayra Félix, Héloa

Domingo (26/10)

17h – Complexo Cultural Gonzagão: Feira de artesanato, Tributo a Ismar Barreto, Solenidade de início do programa “Sanfoneiras de Sergipe”: Entrega das Sanfonas, Ópera do Milho, Chiko Queiroga e Antônio Rogério

Foto: Júlia Rodrigues/Funcap