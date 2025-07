GOVERNO DE SERGIPE REALIZARÁ UM NOVO LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS NO PRÓXIMO DIA 6 DE AGOSTO

O Governo de Sergipe realizará, no próximo dia 6 de agosto, por intermédio da Superintendência de Gestão do Patrimônio da Secretaria de Estado da Administração (Supat/Sead), o segundo leilão de bens móveis inservíveis de 2025. A licitação será conduzida na modalidade online, no site rjleiloes.com.br, conforme as disposições do edital, que pode ser consultado no endereço eletrônico da RJ Leilões e no Diário Oficial do Estado.

Estarão disponíveis para arremate, por maior lance, 95 lotes, contendo desde veículos e sucata de veículos até materiais diversos, como aparelhos de informática, móveis escolares, eletrodomésticos, itens de escritório e equipamentos de refrigeração. Os lotes poderão ser consultados, presencialmente, mediante agendamento no órgão responsável pela guarda do bem, conforme locais previstos no edital do leilão, nos dias 4 e 5 de agosto, das 8h às 12h.

Somente podem participar do leilão de sucatas de veículos pessoas jurídicas credenciadas/registradas pelo Departamento Estado de Trânsito Estadual (Detran), pertencentes ao ramo de transporte, desmontagem de veículos e comércio de peças, componentes e partes metálicas, dentre outros permitidos pelo referido órgão, na forma da Lei Federal nº 12.977/2014. Quanto ao leilão dos demais lotes, pode participar qualquer pessoa devidamente cadastradas, no site rjleiloes.com.br, em até 48 horas antes do início do certame.

O superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado de Sergipe, Bruno Rosceli, revela que, considerando todos os lotes disponíveis para alienação, a expectativa de arrecadação, neste segundo leilão de 2025, é de valores que, somados, superam R$ 1,1 milhão.

“Estamos fazendo um trabalho, junto aos órgãos e entidades do Estado, para viabilizar um tratamento otimizado dos bens inservíveis, que se intensificará, para os próximos leilões, considerando que envolve, inclusive, reflexões sobre critérios de sustentabilidade que devem ser aplicados, a fim de reduzir custos energéticos e de manutenção e armazenamento desses bens”, afirma o superintendente.

Dúvidas sobre o leilão podem ser dirimidas junto ao leiloeiro oficial, pelo telefone (79) 99978-5089 e e-mail: carlos.mascarenhas@icloud.com; ou junto à Sead, pelo telefone: (79) 3226-2279, das 8h às 13h, ou pelo e-mail: suporte.patrimonio@sead.se.gov.br.

Foto: Iran Souza/Sead