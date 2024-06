Governo de Sergipe recebe visita do comandante Militar do Nordeste

Encontro aconteceu no Palácio dos Despachos e reafirmou parceria entre o Governo do Estado e o Exército

Representando o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, o secretário Especial de Governo, Cristiano Barreto, recebeu nesta sexta-feira (14), o comandante Militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, e o comandante da 6ª Região Militar, general de Divisão André Luiz Aguiar Ribeiro, no Palácio dos Despachos, para reafirmar a cooperação entre o Estado e a instituições. Acompanharam a visita a secretária de Estado de Justiça e de Defesa do Consumidor, Viviane Pessoa; o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy; a chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado, major Anne Bastos; e o comandante do 28° Batalhão de Caçadores (BC), tenente-coronel Pereira.

Cristiano Barreto destacou o bom relacionamento do Exército, por meio do 28° BC, com o Governo de Sergipe em ações em prol dos sergipanos. “O Exército Brasileiro representa muito para a nossa população. Temos o maior respeito pela instituição e para nós, do Governo de Sergipe, é uma satisfação imensa receber o general Ribeiro, recém-chegado ao Comando de Militar do Nordeste. Desejamos boa sorte na missão, que ele possa trazer muito mais frutos para o trabalho desenvolvido pelo Exército em toda a região Nordeste e esperamos que ele tenha a oportunidade de retornar ao nosso estado para termos a oportunidade de discutir cada vez mais melhorias para a população”, destacou.

O comandante Militar do Nordeste explicou que tem visitado as capitais do Nordeste com o intuito de conhecer melhor a região e a atuação dos Batalhões do Exército nos estados. “O Nordeste é uma região de elevado valor estratégico para o país, é muito importante conhecer as potencialidades de cada um dos estados. Nesta minha visita a Sergipe, pude me relacionar com instituições públicas e privadas que têm atuado com espírito colaborativo em apoio ao cumprimento da missão do Exército. A visita ao Governo do Estado é uma maneira de poder dizer para Sergipe o quanto que o Exército Brasileiro agradece e reconhece o apoio que a sociedade sergipana tem dado ao nosso 28° Batalhão de Caçadores para o cumprimento da sua missão, sempre em proveito da nação brasileira”, declarou o general Maurílio Miranda Netto Ribeiro.

Presenças

Também participaram do encontro, o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), coronel Alexsandro Ribeiro; o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), coronel Fábio Cardoso; o assessor de Relações Institucionais do 28º BC, o coronel Roberval Leão, entre outros membros do Exército e do Executivo estadual.

Foto: André Moreira