Governo de Sergipe reforça apoio ao Sealba Show 2025

O governador Fábio Mitidieri confirmou nesta segunda-feira, 20, o apoio do Governo do Estado ao Sealba Show 2025, consolidado como a maior feira do agronegócio da região Sealba – Sergipe, Alagoas e Bahia. O convite oficial para o evento foi entregue no Palácio dos Despachos, pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), Gustavo Dias, acompanhado do prefeito de Itaporanga D’Ajuda, Ivan Sobral, do secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva, e assessores.

Na edição de 2025, o Sealba Show será realizado entre os dias 5 e 8 de fevereiro, no Parque Cunha Menezes, em Itabaiana, com uma estrutura ainda maior. O evento reunirá produtores rurais, empresas, autoridades e especialistas para debater tendências, fomentar negócios e apresentar inovações tecnológicas no setor. Além disso, marcará o início do plantio de mais uma safra de grãos na região Sealba, que abrange 171 municípios dos três estados.

Na ocasião, o governador destacou a importância do evento para o agronegócio sergipano. “Cada ano que passa, a estrutura da feira aumenta, e nosso objetivo é dobrar o número de negócios realizados. O agronegócio gera emprego, renda e é essencial para a nossa economia. Por isso, o Governo do Estado estará presente e apoiará a Sealba Show, que já é a maior feira do setor em Sergipe e um dos principais eventos do Nordeste”, afirmou.

O presidente da Faese, Gustavo Dias, ressaltou a grandiosidade do evento e o impacto no setor. “O Sealba Show já nasceu grande e é um sucesso. Ano passado faturamos mais de R$ 310 milhões, e a expectativa para 2025 é superar esse número. Teremos mais de 175 marcas expositoras, tecnologia, conhecimento e diversas palestras. Com o apoio do governo, a feira se fortalece ainda mais”, afirmou.

Para o secretário Zeca da Silva, o evento é um motor econômico para o estado. “A cada ano a feira cresce, batendo recordes de vendas e negócios. O Governo de Sergipe sempre apoia essa iniciativa, que é fundamental para fomentar o desenvolvimento do agronegócio e gerar novas oportunidades. Convido todos a participarem e conhecerem de perto o que o Sealba Show tem a oferecer”, disse.

O prefeito de Itaporanga D’Ajuda, Ivan Sobral, também celebrou o apoio do governo. “O Sealba Show é a maior feira de negócios de Sergipe e a terceira maior do Nordeste. A presença do governo é fundamental para o sucesso do evento, que movimenta toda a região”, declarou.

Realizado pela Faese, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o evento conta com o patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em Sergipe, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Governo de Sergipe, Banco do Nordeste, Banco do Estado de Sergipe (Banese) e Prefeitura de Itabaiana, além do apoio do Grupo Energisa. O Sealba Show é um espaço de inovação, networking e negócios, destacando o agronegócio como um dos pilares da economia da região.

