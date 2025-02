GOVERNO REFORÇA COMPROMISSO COM A INCLUSÃO FEMININA NA TECNOLOGIA NO DIA INTERNACIONAL DE MULHERES

Celebrado em 11 de fevereiro, o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência destaca a importância da participação feminina nas áreas científicas e tecnológicas. A data, instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, reforça a necessidade de um acesso igualitário à ciência e tecnologia, promovendo oportunidades para que meninas e mulheres desenvolvam suas habilidades e contribuam com inovações essenciais para a sociedade.

Em Sergipe, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a inclusão digital e a promoção da equidade de gênero na tecnologia por meio do projeto Conecta-SE. Desenvolvido pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), o Conecta-SE busca ampliar o acesso à internet e modernizar o diálogo entre governo e população. Com financiamento do Banco Mundial, o projeto também tem como meta fortalecer a presença feminina na tecnologia, mirando a ocupação de 50% dos postos de trabalho na área dentro do governo por mulheres.

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) é órgão executor do ‘Conecta-SE’ e desempenha um papel fundamental na promoção da igualdade de gênero na área de tecnologia. Para a diretora de Tecnologia da Emgetis, Kleyssie Pinheiro, iniciativas como essa são fundamentais para reduzir a desigualdade histórica no setor. “O ‘Conecta-SE’ representa um passo significativo para tornar a tecnologia mais acessível e diversa. Ao garantir maior inclusão feminina na área, estamos contribuindo para um ambiente mais inovador e equilibrado, no qual mulheres e meninas possam se sentir incentivadas a construir carreiras na tecnologia”, pontua.

A programadora Sueli Dantas Bacelar também destaca a importância da data. “O Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência é uma celebração e, ao mesmo tempo, um lembrete de que ainda há desafios a superar. A presença feminina na tecnologia é essencial para que tenhamos soluções mais abrangentes e eficazes, refletindo a diversidade da nossa sociedade”, afirma.

Com o ‘Conecta-SE’ e outras políticas voltadas para a transformação digital e a inclusão social, o Governo de Sergipe reforça seu compromisso com o desenvolvimento tecnológico do estado, garantindo que mulheres tenham cada vez mais espaço e reconhecimento na área científica e tecnológica.

Foto: Ascom Emgetis