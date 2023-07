Governo de Sergipe segue com inscrições para o programa CMais Mulher

Mais de 380 sergipanas já estão inseridas no programa Cartão Mais Inclusão – CMais Mulher e recebendo o benefício do Governo do Estado que garante seis parcelas no valor de R$ 500,00 cada para mulheres socialmente vulneráveis, em situação de pobreza ou extrema pobreza, que sejam vítimas de violência doméstica e familiar e estejam inseridas em medidas de proteção vigentes e inscritas no CadÚnico – linha da pobreza. E as inscrições para novas beneficiárias seguem abertas até sexta-feira, 21.

A diretora de Planejamento da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), Cláudia Rêgo, reforça a importância das mulheres buscarem os equipamentos sociais (Creas, Cram, Casa da Mulher) dos municípios para saberem se têm direito ao benefício e realizar a solicitação. “Estamos nos últimos dias para o encerramento de mais uma etapa de inscrições do CMais Mulher. Por isso, reforçamos que esses equipamentos estão aptos para esclarecer possíveis dúvidas e realizar o preenchimento do formulário de inscrição, além de anexar devidamente os documentos solicitados”, destaca.

O programa representa um avanço nas ações de proteção à mulher em Sergipe, que é executada em rede por diversos órgãos, e visa atender ao disposto na Lei Maria da Penha, quanto à criação de mecanismos para coibir a violência doméstica. A partir do benefício financeiro, a lei busca a garantia de subsistência mínima dessa mulher para sair do ambiente do agressor.

A secretária Danielle Garcia ressalta o compromisso do Governo do Estado de implementar políticas públicas de proteção e combate à violência contra a mulher. “Já temos mulheres recebendo o benefício, mas seguimos com vagas disponíveis. Por isso, estamos com mais esta etapa de inscrições, em parceria com os municípios, para preencher estas vagas. Além da transferência de renda, acolhemos essa mulher psicologicamente, disponibilizando capacitação e buscando incluir no mercado de trabalho”, salienta.

Foto: Ascom/SPM