GOVERNO DE SERGIPE TRANSFERE PONTO FACULTATIVO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA 1º DE NOVEMBRO

O Governo do Estado de Sergipe anunciou uma mudança no calendário de feriados de 2024. O ponto facultativo do Dia do Servidor Público, inicialmente previsto para o dia 28 de outubro, será transferido para o dia 1º de novembro de 2024, uma sexta-feira.

A decisão foi oficializada por meio do Decreto nº 804, assinado pelo governador Fábio Mitidieri e publicado em 09 de outubro de 2024.

Essa mudança, que afeta principalmente os servidores públicos estaduais, foi instituída para otimizar o calendário, criando um feriado prolongado em conjunto com o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. De acordo com o decreto, o artigo 1º do Decreto nº 542, de 29 de dezembro de 2023, foi alterado para refletir essa nova data.

O governador do Estado, Fábio Mitidieri, ressaltou que a medida visa beneficiar tanto os servidores quanto a administração pública, proporcionando uma oportunidade para que os funcionários aproveitem um descanso prolongado. Além disso, o secretário em exercício da Casa Civil, André Soares Clementino, e a secretária de Administração, Lucivanda Nunes Rodrigues, participaram da implementação dessa medida.