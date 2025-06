Governo disponibiliza 548 vagas de trabalho por meio da plataforma GO

A semana começa com muitas oportunidades de trabalho para a população sergipana. Nesta segunda-feira, 23, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio da plataforma digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) ‘GO Sergipe – Geração de Oportunidade’, disponibiliza 548 vagas de trabalho, em diferentes cidades sergipanas.

Para se cadastrar no site GO Sergipe e aproveitar essas oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O atendimento é gratuito e basta levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação.

O empregador também é beneficiado com o GO Sergipe. Ele pode recrutar novos talentos de forma mais ágil, informando as necessidades de mão de obra e iniciar a seleção para as empresas. É possível acessar currículos e selecionar profissionais com o perfil procurado.

Já quem busca cursos de qualificação também pode se inscrever nos programas ‘Qualifica Sergipe’ e ‘Primeiro Emprego’, que também estão disponíveis na plataforma digital. Outras informações podem ser consultadas via WhatsApp, no número (79) 99958-8865. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe, respectivamente).

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Auxiliar de contas a receber (2 vagas)

Auxiliar financeiro (2 vagas)

Vendedor interno (3 vagas)

Auxiliar de expedição (2 vagas)

Promotor de vendas (5 vagas)

Carpinteiro (1 vaga)

Cozinheiro de bordo (2 vagas)

Nossa Senhora da Glória

Auxiliar de laboratorista – indústria (1 vaga)

Social media (1 vaga)

Mecânico de refrigeração (1 vaga)

Eletricista de instalações (1 vaga)

Motorista de caminhão-tanque (10 vagas)

Auxiliar de cozinha (3 vagas)

Consultor de vendas (10 vagas)

Repositor de supermercado (5 vagas)

Itabaiana

Promotor de vendas (2 vagas)

Agente administrativo (1 vaga)

Monte Alegre de Sergipe

Ajudante de eletricista (10 vagas)

Lagarto

Auxiliar de crédito (2 vagas)

Auxiliar administrativo (2 vagas)

Agente de portaria (1 vaga)

Canindé de São Francisco

Eletricista (1 vaga)

Trabalhador de tratamento do leite e fabricação (10 vagas)

Estância

Encarregado de construção civil (1 vaga)

Auxiliar de armazenamento (2 vagas)

Padeiro (2 vagas)

Bombeiro civil (7 vagas)

Foto: Ascom Seteem