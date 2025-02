Governo disponibiliza curso de Renda Irlandesa para mulheres

Para ampliar a oferta de qualificação profissional às sergipanas, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), está com inscrições abertas para o Curso de Renda Irlandesa, que será realizado em diversos municípios sergipanos.

O objetivo da iniciativa é fomentar a geração de renda para as mulheres, além de contribuir com a preservação do ‘Saber Fazer Renda Irlandesa’. As mulheres que desejam participar devem procurar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) ou o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) das cidades contempladas. O curso tem carga horária de 32h, divididas em oito encontros (uma vez por semana), cada turma com 20 vagas.

Durante as aulas, as participantes irão aprender desde o risco, alinhavo, até os pontos básicos para a criação de peças autênticas, visando a inserção desses produtos no mercado. Mais informações através do WhatsApp (79) 99974-2601 e do e-mail dipae@spm.se.gov.br.

Serão ofertadas turmas nos seguintes municípios e nas respectivas datas:

Lagarto – 15 de fevereiro a 26 de março de 2025;

Santa Rosa de Lima – 13 de fevereiro a 3 de abril de 2025;

Riachuelo – 3 de março a 28 de abril de 2025;

Santana do São Francisco – 11 de março a 14 de maio de 2025;

Siriri – povoado Lagoa Grande – Associação Comunitária Remanescente de Quilombo de Lagoa Grande – 10 de abril a 12 de junho;

Santa Luzia do Itanhi – 1 de abril a 27 de maio;

Nossa Senhora do Socorro – 5 de maio a 23 de junho.

Texto e foto ascom ASN