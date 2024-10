Governo divulga a programação dedicada ao Dia da Sergipanidade

O Dia da Sergipanidade, comemorado nesta quinta-feira, 24, é uma data voltada à valorização e reconhecimento da cultura e do povo sergipano. Em celebração, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), promove uma série de atividades culturais. A programação se estende por vários pontos da capital e busca valorizar a cultura sergipana por meio das mais variadas vertentes, como música, dança, comidas típicas, artesanato e artes plásticas.

Corredor Cultural Wellington Santos “Irmão”

A primeira atividade comemorativa alusiva ao Dia da Sergipanidade é a abertura da exposição coletiva “Sergipe Raízes Culturais”, composta por obras de 14 artistas sergipanos. A mostra será aberta a partir das 10h, no Corredor Cultural Wellington Santos “Irmão, que fica anexo à Funcap, na Rua Vila Cristina, n° 1051, bairro Treze de Julho, em Aracaju. A banda de pífano Pifarofa será a atração musical. A entrada é gratuita.

Praça Fausto Cardoso

Na Praça Fausto Cardoso, onde está sendo realizada a Semana da Sergipana, as atividades acontecem das 17h às 22h. A programação conta com um aulão de ritmos dançantes, seguido por apresentações de Carimbó com o grupo Nova Vida Sesc e da Quadrilha Junina Século XX. Às 19h, dois eventos ocorrem simultaneamente: o desfile ‘Senac Fazendo Moda’ e uma apresentação do Samba de Pareia, tradicional manifestação de Laranjeiras. A noite na praça será encerrada com o show de Júlio César de Boquim, às 20h30.

Teatro Tobias Barreto

No teatro Tobias Barreto, às 20h, acontece o concerto “Sergipanidades: Homenagem a Sergipe por meio de seus grandes compositores”, apresentado pela Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE). O espetáculo trará obras de autores do passado e do presente, mesclando composições locais a peças de destaque nacional, em homenagem a artistas que ajudaram a difundir a arte sergipana. Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados no site Sympla.

Museu da Gente Sergipana

Também tem programação especial no Museu da Gente Sergipana. A partir das 14h, no auditório Cândido de Faria, será realizada uma roda de conversa sobre “O Sergipano e sua Musicalidade”, com o músico Pedro Lua. Às 19h30, o estacionamento do museu será palco do show “Sergipe Cores Mil”, também com Pedro Lua. A entrada é gratuita.