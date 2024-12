GOVERNO DIVULGA PROGRAMAÇÃO MUSICAL E DE TEATRO DA VILA DO NATAL ILUMINADO, EM ARACAJU; CONFIRA

O público que aguarda com expectativa a segunda edição da Vila do Natal Iluminado já pode se programar para aproveitar todas as atrações preparadas pelo Governo do Estado para o evento deste ano, que tem início no dia 13 de dezembro e segue até o dia 5 de janeiro de 2025. A programação cultural do evento natalino, que será realizado na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, já está disponível e foi preparada com opções para todos os públicos.

Diariamente, os espetáculos teatrais serão apresentados em sessões às 18h30 e 20h30, no Teatro da Vila do Natal Iluminado, com capacidade para até 100 pessoas. As sessões serão gratuitas e o acesso se dará mediante fila.

Já as apresentações musicais acontecem diariamente em três horários: 17h, 18h30 e 20h30. Cantores e cantoras, grupos musicais, orquestra e corais compõem a programação, que promete encantar o público que for prestigiar o evento, que já entrou no calendário turístico de Sergipe.

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com patrocínio do Banese e Sergas e apoio da Netiz e Energisa.

Confira a programação a seguir:

Programação Teatro Vila do Natal Iluminado

13/12 (sexta-feira)

18h30 – Concerto Natalino Orquestra Sinfônica de Sergipe – ORSSE

20h30 – ‘Tá caindo fulô: Auto do Deus Menino’ (Grupo de Teatro Imbuaça)

14/12 (sábado)

18h30 – ‘Um Natal de Heróis’ (Defesa Civil)

20h30 – O Reisado do Cheiroso’ (Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso)

15/12 (domingo)

18h30 – ‘Palhaço sempre palhaço e a Magia do Natal’ (RC Produções)

20h30 – ‘Tsuru, um sonho de Natal’ (Eitcha Cia de Teatro)

16/12 (segunda-feira)

18h30 – Os Guardiões do Natal (Cia de Artes Tetê Nahas)

20h30 – ‘Tá caindo fulô: Auto do Deus Menino’ (Grupo de Teatro Imbuaça)

17/12 (terça-feira)

18h30 – ‘Anjos Azuis: Especial de Natal’ (Guarda Municipal de Aracaju – Programa Anjos Azuis)

20h30 – ‘Folcloriando na terra dos cajus’ (Coletivo H.E.C.T.A)

18/12 (quarta-feira)

18h30 – ‘O último presente de Natal’ (Trupe Kadabra)

20h30 – ‘Tsuru, um sonho de Natal’ (Eitcha Cia de Teatro)

19/12 (quinta-feira)

18h30 – ‘Palhaço sempre palhaço e a Magia do Natal’ (RC Produções)

20h30 – ‘Magiclow, especial de Natal’ (Cia Saurus)

20/12 (sexta-feira)

18h30 – ‘Um Natal de Heróis’ (Defesa Civil)

20h30 – ‘Tá caindo fulô: Auto do Deus Menino’ (Grupo de Teatro Imbuaça)

21/12 (sábado)

18h30 – ‘Anjos Azuis: Especial de Natal’ (Guarda Municipal de Aracaju – Programa Anjos Azuis)

20h30 – ‘O último presente de Natal’ (Trupe Kadabra)

22/12 (domingo)

18h30 – ‘O Natal Mágico da Trupe’ (Trupe Kadraba)

20h30 – ‘Presépio do Cheiroso’ (Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso)

23/12 (segunda-feira)

18h30 – ‘O Reisado do Cheiroso’ (Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso)

20h30 – ‘Auto do Menino Deus: uma folia nordestina’ (Cia Arte em Movimento)

24/12 (terça-feira)

18h30 – ‘Balaio de contos, cantos e encantos’ (Coletivo Cênico)

20h30 – ‘Presépio do Cheiroso’ (Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso)

25/12 (quarta-feira)

18h30 – ‘O Leãozinho nervoso’ (Grupo Raízes)

20h30 – ‘Os Três Porquinhos’ (Grupo Raízes)

26/12 (quinta-feira)

18h30 – ‘O Natal Mágico da Trupe’ (Trupe Kadraba)

20h30 – ‘Tá caindo fulô: Auto do Deus Menino’ (Grupo de Teatro Imbuaça)

27/12 (sexta-feira)

18h30 – ‘Um Natal de Heróis’ (Defesa Civil)

20h30 – ‘Auto do Menino Deus: uma folia nordestina’ (Cia Arte em Movimento)

28/12 (sábado)

18h30 – ‘Balaio de contos, cantos e encantos’ (Coletivo Cênico)

20h30 – ‘Bem-vindo, Sr. Ano Novo’ (Trícia Produções)

29/12 (domingo)

18h30 – ‘Auto do Menino Deus: uma folia nordestina’ (Cia Arte em Movimento)

20h30 – ‘Folcloriando na terra dos cajus’ (Coletivo H.E.C.T.A)

30/12 (segunda-feira)

18h30 – ‘Bem-vindo, Sr. Ano Novo’ (Trícia Produções)

20h30 – ‘Alegria’ (Circo Gold Star)

31/12 (terça-feira)

18h30 – ‘Os Três Porquinhos’ (Grupos Raízes)

20h30 – ‘Os Felinos’ (Grupos Raízes)

1º/01 (quarta-feira)

18h30 – ‘O Leãozinho medroso’ (Grupos Raízes)

20h30 – ‘Os Felinos’ (Grupos Raízes)

2/01 (quinta-feira)

18h30 – ‘Beatriz, A menina que sonhava ser bailarina’ (Companhia Ponto de Teatro)

20h30 – ‘Faz de Conta’ (Companhia Ponto de Teatro)

3/01 (sexta-feira)

18h30 – ‘Um Natal de Heróis’ (Defesa Civil)

20h30 – ‘Magiclown, o palhaço mágico’ (Cia Saurus)

4/01 (sábado)

18h30 – ‘A menina que sonhava em dançar com Jesus’ (Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela)

20h30 – ‘Canções e Momentos em Cena’ (Cia de dança Loucurarte)

5/01 (domingo)

18h30 – ‘Vai dar cacho na cabeça do bebê mainha’ (Grupo de Teatro A Tua Lona)

20h30 – ‘A menina que sonhava em dançar com Jesus’ (Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela)

Programação Musical Vila do Natal Iluminado

13/12 (sexta-feira)

17h –

18h30 – Banda Jovem do Sesc / Coral Canto Fraterno da Maçonaria

20h30 – Pagode do Geo

14/12 (sábado)

17h –

18h30 – Banda Musical São Félix Catalício

20h30 – Projeto ‘Sertão da Gente’ (Nino Karvan e Heitor Mendonça)

15/12 (domingo)

17h –

18h30 – Sociedade Musical Lira N.Sra. da Purificação

20h30 – Fábio Lima

16/12 (segunda-feira)

17h –

18h30 – Coral Univoz Betel

20h30 – Fábio Melo

17/12 (terça-feira)

17h –

18h30 – Sandro Reis

20h30 – Mayke Oliveira

18/12 (quarta-feira)

17h – Banda Musical do Corpo de Bombeiros

18h30 – Maruska

20h30 – Issac Borges

19/12 (quinta-feira)

17h –

18h30 – Projeto Celebra Canções Eternas

20h30 – Júnior do Cavaco Choros e Sambas

20/12 (sexta-feira)

17h –

18h30 – Carol Gomes

20h30 – Luiz Fontinelli

21/12 (sábado)

17h – Coral Vivace

18h30 – Késia Rabelo

20h30 – Os Mendonças

22/12 (domingo)

17h –

18h30 – Ministério IDE

20h30 – Flávio Brito

23/12 (segunda-feira)

17h –

18h30 – Sarah Barros

20h30 – Núbia Faro

24/12 (terça-feira)

17h –

18h30 – Luiza Lu

20h30 – Eliedson e banda

25/12 (quarta-feira)

17h –

18h30 – Torugo Teles

20h30 – Grupo Vocal Sirius

26/12 (quinta-feira)

17h –

18h30 – Renato Carmelo

20h30 – Cissy Freitas

27/12 (sexta-feira)

17h –

18h30 – Luck Black

20h30 – On The Rox

28/12 (sábado)

17h – Donali

18h30 – Instituto Mangalisa

20h30 – Giló Santana

29/12 (domingo)

17h –

18h30 – Natanael Máximo

20h30 – Carina Lélis

30/12 (segunda-feira)

17h –

18h30 – Valter Nogueira

20h30 – Karla Izabela

31/12 (terça-feira)

17h –

18h30 –

20h30 – Ronise Ramos

1º/01 (quarta-feira)

17h –

18h30 – Silvio Rocha

20h30 – Pedro Erick

2/01 (quinta-feira)

17h –

18h30 – Paulo César

20h30 – Tom Robson

3/01 (sexta-feira)

17h –

18h30 – Edson Souza

20h30 – Cleber Silva

4/01 (sábado)

17h –

18h30 – Patuzinho

20h30 – Samela Santos

5/01 (domingo)

17h –

18h30 – Daniel Abençoado

20h30 – Kids e Cia

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio

