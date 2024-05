Governo divulga resultado do edital para ocupação de espaços por Artesãos

Confira os Artesãos e empreendedores de Economia Solidária selecionados e os excedentes

O Governo de Sergipe divulga o resultado do edital que selecionou profissionais do Artesanato e da Economia Solidária que irão expor e comercializar produtos no Arraiá do Povo 2024.

O evento será realizado na Orla da Atalaia, em Aracaju, no período de 1º de junho a 31 de julho. São ao todo 30 vagas, sendo quinze para cada segmento, com participações individuais e de associações.

Confira no site da transparência da Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) os nomes dos profissionais selecionados e também os excedentes no chamamento público para a ocupação dos espaços disponibilizados dentro da festa junina.

Confira aqui o resultado

Foto: Ascom Seteem