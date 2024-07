Governo divulga resultado preliminar do edital da Lei Paulo Gustavo

O edital busca fomentar a produção audiovisual sergipana

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), divulgou nesta segunda-feira, 22, o resultado preliminar da fase documental do edital da Lei Paulo Gustavo – Tarcísio Duarte, que tem como foco o setor audiovisual. O resultado pode ser acessado no site da Funcap, na seção ‘Editais’, e na plataforma Mapa Cultural de Sergipe.

De acordo com as informações presentes no edital, os interessados podem apresentar recurso fundamentado e específico contra a decisão da fase de habilitação. Os recursos devem ser encaminhados à Funcap no prazo de três dias úteis, contados a partir de 23 de julho, por meio de protocolo externo realizado pelo sistema E-Doc (https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo). O prazo final para a apresentação de recursos se encerra às 23h59 da quinta-feira, 25 de julho.

A Funcap destaca que não serão aceitos recursos administrativos após esta fase. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato por meio do e-mail lpg.audiovisual@funcap.se.gov.br.

Foto: Arthuro Paganini