Governo divulga resultados das provas objetiva e discursiva do concurso de auditor fiscal

O Governo de Sergipe divulgou, nesta quarta-feira, 29, no Diário Oficial do Estado, o resultado final da prova objetiva e o resultado preliminar da prova discursiva do concurso público para o cargo de auditor fiscal tributário da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). As provas objetiva e discursiva constituíram a primeira fase da seleção, a qual terá, ainda, avaliação de títulos, e foram aplicadas no último dia 28 de setembro, em Aracaju.

O certame, conduzido pela Sefaz e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e oferta 50 vagas, sendo 10 para provimento imediato e 40 para formação de cadastro reserva. Cerca de 6.700 candidatos de todas as regiões do país se inscreveram para concorrer às vagas abertas na carreira de auditoria fiscal tributária da Sefaz.

Contra o resultado provisório da prova discursiva, os candidatos podem apresentar recurso das 10h do dia 30 de outubro às 18h do dia 31, por meio de link específico na página do certame no site do Cebraspe – https://www.cebraspe.org.br/concursos/SEFAZ_SE_25_AUDITOR. Conforme o cronograma do concurso, as justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 5 de novembro.

Na sequência, no próximo dia 17 de novembro, deve ser publicado, no Diário Oficial do Estado e site do Cebraspe, o edital de resultado final da prova discursiva, bem como as convocações para a perícia médica, dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, e para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros.

Profissionais com graduação de nível superior em qualquer área de formação puderam se candidatar às vagas, em três das especialidades: Geral, Tecnologia da Informação e Tributária. A carreira de auditoria fiscal tributária da Sefaz tem remuneração inicial que pode chegar a R$ 22,5 mil, considerando o vencimento básico (R$ 16.016,47) e o bônus de eficiência variável (até R$ 6.525,00).

Foto: Iran Souza/Ascom Sead