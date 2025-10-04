Governo do Estado abre a segunda edição da Vila da Criança em Aracaju

O governador Fábio Mitidieri inaugurou, nesta sexta-feira, 3, a segunda edição da Vila da Criança, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Após o grande sucesso do ano passado, o espaço retorna em 2025 com uma programação diversificada e estrutura ampliada para receber milhares de famílias sergipanas ao longo do mês de outubro.

Com investimento de R$ 7,7 milhões, a Vila da Criança funcionará até o dia 26 de outubro, das 17h às 22h, oferecendo atrações gratuitas voltadas, especialmente, para o público infantil, como cinema, arena gamer, minicidade, teatro, roda-gigante, Aqua Nave, casas temáticas, cama elástica, brinquedos infláveis e atividades recreativas.

Segundo o governador, o evento vai além da diversão, movimentando a economia local e ampliando oportunidades. “Estamos iniciando mais uma edição da Vila da Criança e, neste mês, todas as famílias sergipanas e turistas convergem para cá, gerando mais oportunidades, empregos e renda. Muitos empreendedores participaram de cursos de qualificação profissionalizante e, hoje, estão aqui ganhando seu dinheiro extra. O governo investe em formação, em atrativos turísticos e em grandes eventos que movimentam toda uma cadeia econômica, beneficiando diversas famílias sergipanas”, destacou.

Entre as atrações, a arena gamer retorna com 40 computadores, fliperamas e óculos de realidade virtual. A sala multissensorial também foi mantida, garantindo acolhimento a crianças neurodivergentes. Espaços de amamentação, fraldário e áreas destinadas a artesanato e economia criativa complementam a estrutura.

O presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão, ressaltou o caráter inclusivo do projeto. “Este ano, a Vila está mais ampla e colorida, com novidades como a Aqua Nave, que traz uma experiência de realidade virtual sobre a consciência da água. Temos, ainda, cinema, teatro, roda-gigante, sala de amamentação, fraldário e um espaço voltado para crianças neurodivergentes. É um evento pensado para toda a família, acolhendo de forma inclusiva. E, no Dia das Crianças, teremos o tradicional Bloquinho Infantil, com apoio logístico da Polícia Militar e da SMTT, para garantir a segurança do trajeto”, explicou.

A primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri, reforçou o compromisso com a inclusão. “A Vila da Criança é para todos. Temos brinquedos acessíveis, cinema, teatro, roda-gigante e uma estrutura preparada para garantir que crianças e adultos com deficiência participem plenamente. Queremos proporcionar um mês de encantamento, brincadeiras e convivência, tirando as crianças das telas e oferecendo experiências que fazem diferença no seu desenvolvimento”, afirmou.

O Banese é um dos patrocinadores do evento. O presidente do banco, Marcos Queiroz, destacou a importância da parceria. “O Banese se soma às ações do Governo do Estado para democratizar o acesso ao lazer no mês das crianças. É um movimento gratuito, pensado para todas as famílias, que resgata o lúdico e o bem-estar, trazendo alegria às crianças e suas famílias”, enfatizou.

A secretária executiva do Turismo, Daniela Mesquita, reforçou o impacto no setor. “A Vila da Criança já está consolidada no calendário turístico de Sergipe. Muitas famílias se programam para vir a Aracaju em outubro exclusivamente por causa do evento, que fomenta o turismo de lazer e movimenta toda a cadeia econômica”, pontuou.

A iniciativa também conta com o apoio de órgãos públicos como Samu, Seasic e Conselho Tutelar, além da participação de 68 ambulantes selecionados via edital da Funcap.

Visitantes de diferentes regiões do estado também aprovaram a estrutura. A assistente social Karine Almeida, que veio de Poço Verde com o filho, contou que esta é sua segunda participação. “É maravilhoso compartilhar esse momento. Criança merece ser criança, e, aqui, tudo é preparado com amor e dedicação. Além disso, é um espaço de inclusão e lazer que impacta de forma positiva na vida das famílias”, considerou.

Promoção do turismo

Além de promover lazer, o evento se conecta ao crescimento do turismo em Sergipe. No primeiro semestre de 2025, o setor movimentou R$ 358 milhões, com expectativa de ultrapassar R$ 700 milhões até o fim do ano – o maior faturamento da história. Segundo o governo, esse avanço se deve ao calendário estruturado de eventos, que inclui festejos juninos, Verão Sergipe, Vila do Natal e a própria Vila da Criança, fortalecendo a imagem do estado como destino competitivo no Brasil.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, a Vila fortalece o desenvolvimento do estado. “Estamos promovendo um evento que gera oportunidades para diversos empreendedores, artesãos e trabalhadores. É um mês de alegria e celebração, mas também de renda extra e fortalecimento do turismo em Sergipe”, frisou.

Realização

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese.

Foto: Reinaldo Moura