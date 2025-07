Governo do estado anuncia abertura da temporada de forró do Gonzagão

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), convida imprensa e população sergipana para a abertura da programação da Temporada de Forró do Gonzagão. O evento estende os festejos juninos durante o mês de julho com shows gratuitos às sextas, sábados e domingos.

A programação inclui três semanas de shows com nomes consagrados da música sergipana e da cena nacional. A noite de estreia na sexta-feira, 11, terá shows de Chiquinho do Além Mar, Cebolinha do Forró Biss e Franquinho Vaqueiro.