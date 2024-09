Governo do Estado apoia 4º Festival de Carros Antigos de Sergipe

Expectativa é de que mais de 300 veículos sejam expostos na Praça de Eventos da Orla

O 4º Festival de Carros Antigos de Sergipe (Festcas) começa nesta sexta-feira, 6, a partir do meio-dia, e continua até a noite do sábado, 7. Realizada pela Federação Sergipana de Automobilismo (FSA) e pelo Clube de Veículos Antigos de Sergipe, que engloba membros dos municípios de Umbaúba, Nossa Senhora das Dores, Simão Dias, Lagarto, Propriá, Estância, Capela e Japaratuba, a exposição terá cerca de 300 veículos – 150 somente de Sergipe –, entre carros e motos de vários estados brasileiros. Mais uma vez, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), apoia este evento, que deve atrair grande número de turistas e de visitantes para a Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. A entrada é gratuita.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, classifica o Festival de Carros Antigos de Sergipe como um evento que contribui para movimentar o turismo na capital sergipana, em especial, na baixa temporada. “O Festcas é uma exposição para todos os amantes de carros antigos, mas vai mais além, pois também é cultural e mostra um pouco da história automobilística do Brasil. É algo que estimula a curiosidade das pessoas, que se encantam com os veículos em exposição. Para o nosso turismo, é um evento que agrega muito e que, a cada ano, se consolida mais”, ressalta.

O presidente da FSA, Kennedy Fonseca, que também é organizador do evento, reforça o pensamento do secretário e diz que, além de contar um pouco da história por meio dos veículos apresentados, que são verdadeiras raridades, o festival contribui, também, para estimular a economia do estado. Para ele, com a chegada dos visitantes e turistas, é possível incrementar a cadeia do turismo formado pelos segmentos de hotéis, bares e restaurantes, além de aumentar o movimento nos postos de combustíveis.

Kennedy Fonseca afirma que, diante do sucesso que foi a edição anterior, as expectativas quanto ao evento deste ano são ainda melhores. De acordo com ele, veículos de várias partes do Brasil já estão se deslocando para Aracaju, vindos de cidades como Fortaleza (CE); Mossoró e Natal (RN); João Pessoa (PB), Salvador (BA), Vitória (ES), entre outros. “São veículos de vários estados do Brasil que estarão em nossa cidade nos dias 6 e 7 para abrilhantar o 4º Festcas”, destaca.

Veículos raros

Com a participação de clubes de carros antigos de todo o Brasil e também de colecionadores individuais, o festival apresentará carros esportivos e executivos de modelos como Alfa Romeo, Fusca, Kombi, Opala, Cadillac, Maverick, Corcel, Impala e muitos mais. O veículo mais antigo é um Oldsmobile, chamado de ‘Gorila’ e datado de 1946. Ressalte-se que haverá exemplares da década de 1950 à de 1990. Inclusive, quem tiver um veículo com mais de 30 anos pode participar se quiser – e sem qualquer cobrança de taxas. O evento tem premiações em 12 categorias, cujos vencedores são escolhidos por votação popular.

Além de curtir a beleza das motos e dos carros expostos, o público conta com bares e brinquedos para as crianças. Na programação, ainda há shows para a família toda curtir. Na sexta-feira, 6, a partir das 18h, haverá apresentação do sanfoneiro sergipano Wagner Lima e, às 20h, será a vez do Grupo Memórias. No sábado, 7, a partir das 17h, o Reisado Estrelinha se apresentará; às 18h, começará a premiação dos carros antigos; e às 20h, show com Tony Presley.

Foto: FSA