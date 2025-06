Governo do Estado apoia realização da 15ª edição do concurso Levanta Poeira

Uma das maiores expressões da cultura nordestina ganha mais forma e corpo durante o período junino. Para celebrar essa manifestação cheia de cor e alegria, o Governo do Estado apoia a realização da 15ª edição do Concurso de Quadrilhas Juninas Levanta Poeira, realizado pela TV Sergipe. Até o dia 15 de junho, 18 grupos da capital sergipana e no interior, se apresentam no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, a partir das 19h.

O concurso é desenvolvido em etapas e a quadrilha junina vencedora garante vaga para representar Sergipe no Festival de Quadrilhas Juninas da Globo em Recife. A fase classificatória acontece até esta quinta-feira, 12. Finalizada essa etapa, os oito grupos mais bem pontuados avançam para a semifinal, com apresentações a serem realizadas nos dias 13 e 14, sendo que os quatro melhores grupos seguem para a final, no dia 15, quando será escolhida a vendedora.

De acordo com o secretário de Estado da Comunicação, Cleon Nascimento, o apoio do governo à realização do evento reforça o compromisso da gestão estadual em incentivar o que mantém viva a cultura sergipana. “Todo o período junino é muito aguardado e planejado pelo Governo do Estado, prova disso é a realização de tantos eventos como o Arraiá do Povo, Vila do Forró, Segundona do Turista, Arrasta Pé do 18, entre tantos outros. O apoio cultural que a gestão presta às iniciativas, inclusive de instituições privadas, é um reforço a mais a esse incentivo às nossas raízes culturais, nada mais do que justo. Por isso, é com muita alegria que apoiamos o Levanta Poeira e, sobretudo, valorizamos as quadrilhas juninas do nosso estado”, ressalta.

Além do apoio ao Levanta Poeira, o Governo do Estado realiza, ainda, os concursos de quadrilhas juninas do Arraiá do Arranca, que acontece de 16 a 22 de junho, no Centro de Criatividade, em Aracaju, e o Concurso de Quadrilhas do Gonzagão, que será realizado de 23 a 29 de junho, no Complexo Cultural Gonzagão, também na capital.

Incentivo

O Governo de Sergipe tem se empenhado em garantir incentivo a essas manifestações culturais. Por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), está realizando um investimento inédito de mais de R$ 1,5 milhão no fortalecimento das quadrilhas juninas, em 2025. A iniciativa acontece a partir de investimento do estado e por meio do repasse de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), via Edital nº 8 (Subsídios). As quadrilhas, que fazem parte da identidade cultural do “País do Forró”, passam a contar com novas oportunidades para atuar durante todo o ano.

Confira a programação da fase classificatória do Levanta Poeira:

11/06 (quarta-feira)

Balanço do Nordeste

Xodó da Vila

Unidos em Asa Branca

Festa na Roça

Pioneiros da Roça

Asa Branca

12/06 (quinta-feira)

Meu Sertão

Rala Rala

Nordestina

Balança Mas Não Cai

Amor Caipira

Encanto do Matuto