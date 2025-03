Governo confirma isenção de ICMS para pequenos produtores de camarão

Após entregar a premiação do Programa Educação Nota 10, referente ao ano de 2024, a alunos e professores da rede estadual, em solenidade realizada no Teatro Atheneu, nesta segunda-feira, 24, o governador Fábio Mitidieri visitou o Centro de Excelência Atheneu Sergipense, em Aracaju, e ouviu demandas dos estudantes da unidade. Ao lado do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, e da diretora da unidade, Liliane Pina Teixeira, Fábio aproveitou a oportunidade para comprovar a qualidade da merenda escolar na hora do almoço e compartilhar o momento com os alunos. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual afirmou que isentará o ICMS dos pequenos produtores de camarão.

“Toda vez que visito uma escola, e já visitei mais de 100, converso com os alunos e, quando tenho oportunidade, almoço com eles para provar a merenda, ouví-los. Parabenizo toda equipe nutricional da escola, como as merendeiras, que fazem essa comida de qualidade, com carnes bovina, suína, carne de sol, frango, camarão, enfim, tudo pensando na nutrição dos nossos alunos, o que reflete no desempenho na sala de aula e em avanço na educação. Nossa cesta básica já possui itens isentos, como farinha de mandioca, hortaliças, verduras, frutas frescas e ovos. Vamos incluir o camarão do produtor que tem até dez hectares”, disse o governador.

Aprovação

Para a estudante do 1º ano, Milena Samara Oliveira, 14, foi uma surpresa poder almoçar ao lado do governador Mitidieri. “A gente conversou sobre várias coisas. Ele é muito educado, foi maravilhoso! A comida e a estrutura aqui são muito boas, assim como as tias da merenda”, elogiou a jovem. Segundo a diretora Liliane Pina Teixeira, na visita, o governador pôde conhecer um pouco mais da unidade. “É uma honra receber o governador aqui no Atheneu, pois ele faz parte do processo da evolução da educação no nosso estado. E, na merenda, o camarão foi uma grande iniciativa, que alegra a todos”, destacou a gestora.

Desde 2023, o cardápio de proteínas da alimentação escolar nas unidades escolares da rede estadual de ensino de Sergipe foi diversificado com a inclusão do camarão, por meio do programa Filé de Camarão na Merenda Escolar. A iniciativa tem como objetivos diversificar o cardápio alimentar, promover o escoamento da produção da agricultura familiar e reforçar a regionalização da merenda escolar no estado. O estudante Juan Barbosa aprovou a iniciativa. “A merenda do colégio é muito boa. O camarão, feijão, arroz, tudo é muito bom. Fiquei muito feliz pelo Estado ter adicionado o camarão no nosso almoço”, disse o aluno do 1º ano.

Quinzenalmente, o camarão está nos cardápios das escolas integrais da rede estadual, e a forma de preparo é diversificada pelas equipes e orientada pelos nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar (DAE/Seduc). A nutricionista do DAE, Natália Santos, informou que no almoço desta segunda-feira foram servidos macarrão, arroz, feijão de caldo, camarão e carne com legumes, além da salada e farofa. “Diariamente, são cerca de 950 alunos atendidos. Como estamos recebendo os estudantes de outras unidades que vieram do interior para premiação do Educação Nota 10, estamos atendendo cerca de 1.500 estudantes. Além do almoço, como aqui é ensino integral, eles têm também o lanche da manhã e o da tarde”, afirmou.

Foto: Arthur Soares