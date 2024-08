Governo do Estado cria comissão para concurso de auditor técnico de tributos

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 21, a portaria que cria a comissão do concurso público para o cargo de auditor técnico de tributos da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A seleção contará com a oferta de dez vagas para contratação imediata e 40 para cadastro reserva.

A comissão é composta por três representantes da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e dois da Sefaz. Eles terão a responsabilidade de definir os parâmetros e as etapas do concurso em conjunto com a empresa contratada, elaborar o edital, acompanhar as inscrições e a aplicação das provas, colaborar nas respostas a requerimentos e ações judiciais ajudadas pelos candidatos, além de realizar atos necessários para a publicação do resultado e homologação do concurso no Diário Oficial.

Uma das novidades é a possibilidade de estabelecer no edital a abertura de vagas em áreas especializadas, como tributação, arrecadação, fiscalização, tecnologia e finanças públicas. A ideia é adequar a contratação dos profissionais às atividades que são desempenhadas na Sefaz.

O concurso também não terá o curso de formação como uma das etapas de seleção. Essa medida já está em vigor em outros estados, já que na prática o curso é uma condição para o bom exercício do auditor depois que o candidato é empossado no cargo.

O último concurso público para o cargo de auditor técnico de tributos foi lançado pelo Governo do Estado em janeiro de 2022, com a abertura de dez vagas para contratação imediata e 40 para cadastro de reserva. Ao longo dos últimos dois anos, foram empossados 46 profissionais.