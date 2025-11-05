Governo do Estado de Sergipe abre inscrições para curso de francês

O Governo do Estado, por meio de parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (Seed) e Aliança Francesa de Aracaju, abre inscrições para o curso de francês, a serem realizadas até o dia 6 de novembro. Serão ofertadas 22 vagas e o público-alvo abrange estudantes matriculados no Ensino Médio ou em cursos técnicos subsequentes das unidades de ensino da Rede Pública Estadual, além de professores e servidores da Seed (Termo de Fomento n° 01/2024). A inscrição é gratuita, e os candidatos podem fazê-la de forma remota, pela internet, ou presencial, na sede da Aliança Francesa.

Para se inscrever, basta acessar o portal da Seed (www.seed.se.gov.br), entrar na aba ‘Editais e Seleções’ (terceiro item no canto superior da tela), imprimir a ficha de inscrição (anexos I e II), preencher os dados solicitados, anexar os documentos exigidos e encaminhá-los para o email cei.sergipe@gmail.com, até o fim das inscrições. Em caso de inscrição presencial, basta comparecer à sede da Aliança Francesa, em Aracaju (Rua Pacatuba, 228-A, Centro).

É necessário, no ato da inscrição, atender aos pré-requisitos. Estudantes matriculados no Ensino Médio e nos cursos técnicos da rede estadual devem, obrigatoriamente, estar frequentando as aulas, além de ter a média geral igual ou superior a 6,0 (seis) pontos.

Para professores, as inscrições abrangem efetivos lotados nas instituições educacionais da Rede Pública Estadual de Ensino. Em relação aos servidores, também é preciso ser efetivo lotado nos setores da Seed. Em caso de vagas não preenchidas, servidores investidos de cargos em comissão lotados na Secretaria também podem se inscrever.

Estudantes devem enviar documento de identidade com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e declaração da unidade de ensino – com histórico escolar inserido. No caso de servidores e professores, estes também devem enviar documento com foto, CPF e cópia do contracheque (somente o cabeçalho). Em caso de dúvidas, basta entrar em contato pelo número (79) 98877-7904.

O curso objetiva formar alunos e servidores da Seed ao aprendizado na língua francesa, com aulas online e/ou presenciais pela Aliança Francesa de Sergipe. Os horários e turmas serão definidos de acordo com o contraturno das aulas escolares e/ou carga-horaria de trabalho.

Foto: Seed