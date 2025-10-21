Governo do estado de Sergipe apoia realização do III ComPública

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), é um dos apoiadores do III Congresso Brasileiro de Comunicação Pública (ComPública). Considerado um dos mais importantes encontros nacionais sobre comunicação e democracia, o evento começou nesta segunda-feira, 20, no Campus São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e continua até a próxima quarta-feira, 22.

O III ComPública, cujo apoio da Setur teve investimentos oriundos de emenda parlamentar disponibilizada pela deputada estadual Linda Brasil, reúne mais de 300 comunicadores públicos que atuam nas três esferas de governo em todo o país, consolidando a edição de 2025 como um marco para o fortalecimento do campo da comunicação pública e da democracia no Brasil.

Promovido pela Associação Brasileira de Comunicação Pública (ABCPública), em parceria com a UFS, o evento apresenta como tema central ‘Emergência Climática e Direito à Informação’, que tem como objetivo conectar o debate ambiental às responsabilidades éticas, políticas e institucionais dos profissionais que atuam na comunicação pública em todo o país. A programação do congresso inclui palestras, oficinas, apresentações de grupos de trabalho e a tradicional premiação ‘Beth Brandão de Comunicação Pública’ e ‘Neuza Meller de Radiodifusão Universitária’, cuja cerimônia de abertura foi realizada no Auditório da Didática VII (térreo), nesta segunda-feira, 20.

Para o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o apoio da Setur ao evento reforça o compromisso do Governo de Sergipe em valorizar a comunicação como instrumento de cidadania e sustentabilidade. “A comunicação pública é fundamental para traduzir políticas e ações de governo em informações que cheguem à população de forma clara e responsável. Ao sediar e apoiar esse evento, Sergipe se coloca no mapa nacional não só como destino turístico, mas também como referência em debates que impactam o futuro do planeta”, destacou.

Fortalecimento

De acordo com o presidente da ABCPública, Jorge Duarte, um dos palestrantes do congresso, esta terceira edição do evento é um marco, porque a entidade está avançando na integração de profissionais de comunicação de todo o Brasil para discutir práticas e desafios da área. “Debateremos um tema fundamental, a mudança climática, um assunto que estará presente em todas as agendas futuras. E a comunicação tem um papel essencial nesse processo, ajudando o cidadão não apenas a se proteger dos riscos, mas também a enfrentar crises e desastres decorrentes das transformações climáticas”, disse.

O professor destacou ainda a importância de realizar o encontro em Sergipe. “Foi um pedido dos próprios profissionais sergipanos, que levantaram a mão e disseram: ‘Queremos o evento aqui’. E foi uma excelente escolha. Sergipe tem cursos de comunicação fortes, profissionais atuantes e instituições parceiras, como o Governo do Estado, que apoiou a iniciativa. Estamos muito felizes em trazer o congresso para cá. É um estado organizado, limpo, acolhedor, com pessoas hospitaleiras. Fui muito bem recebido nas vezes em que estive aqui”, acrescentou.

Representando a UFS, organização local do evento, o professor Josenildo Guerra também destacou a importância do apoio do Governo do Estado, por meio da Setur, para a realização do congresso. Ele observa que um evento de comunicação pública é algo que não se faz sozinho, é preciso ter parceiros. “Encontrar instituições dispostas a patrocinar e apoiar uma causa tão importante como a comunicação pública é essencial para que o evento aconteça da forma como precisa ser feito. Essas parcerias, como a do Governo do Estado, por meio da Setur, são fundamentais para viabilizar um evento do porte que estamos recebendo aqui em Sergipe, na UFS”, disse.

Troca de experiências

Integrante da ABCPública, a jornalista Cláudia Lemos, que atua na Comunicação da Câmara dos Deputados, em Brasília, destacou que o evento é muito importante, uma oportunidade de trocar experiências, aprender mais sobre o trabalho dela em comunicação pública e refletir sobre temas relevantes, como a mudança climática e a desinformação. “Voltar a Sergipe é sempre uma alegria. Todas as vezes que estive aqui a trabalho, fui muito bem recebida. É um lugar bonito, acolhedor e inspirador. Estou muito animada com essa oportunidade de diálogo com pessoas que estudam e atuam na área”, afirmou.

Participante do congresso, a jornalista sergipana Andreza Azevedo, que atua na Comunicação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) em Sergipe, disse que é motivo de orgulho ver o estado em evidência ao receber profissionais de todo o Brasil para discutir temas tão urgentes. “O Congresso Brasileiro de Comunicação Pública é um espaço estratégico para qualificação, troca de experiências e fortalecimento do relacionamento entre colegas. As discussões são extremamente importantes para a minha área, o jornalismo, sobre um tema tão atual e relevante como a emergência climática e o direito à informação. Como é minha primeira participação, a expectativa é a melhor possível em termos de aprendizado e networking. Inclusive, vou participar da oficina sobre participação popular com a professora Maíra Bittencourt”, revelou.

Foto: Autimira Menezes/Setur