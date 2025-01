GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE EXPLICA QUE AS JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS PONTES NÃO SÃO RACHADURAS

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), mantém no cronograma o monitoramento das pontes estaduais. Em algumas delas, determinados pontos apresentam-se com um aspecto parecido ao de rachaduras, mas, na verdade, são aberturas de dilatação, ou seja, um passamento contínuo de um lado a outro e da mesma espessura.

“As pontes verificadas pela equipe técnica do DER/SE, a partir de questionamentos da população, nos últimos dias, não representam qualquer riscos à segurança. Ali, são juntas de dilatação, estruturas projetadas para absorver as deformações naturais das pontes, garantindo a integridade das estruturas. Essas juntas são componentes essenciais que permitem a expansão e contração do concreto, em função das variações de temperatura e movimentações causadas pelo tráfego de veículos”, detalha o diretor-técnico Igor Albuquerque.

Ainda de acordo com Igor, as equipes técnicas do DER/SE, responsáveis pela manutenção das pontes, realizam inspeções periódicas para garantir a integridade das estruturas. “Quando é identificada alguma anomalia, medidas corretivas são imediatamente tomadas para garantir a segurança da população. O DER/SE está comprometido em garantir a segurança dos usuários das pontes e afirma que não há motivo para preocupação, pois, todo ano, é feito o trabalho de inspeção e manutenção nas pontes estaduais”, ressalta.

O diretor de Operações do órgão, Vinícius Andrade, acrescenta que o desgaste das juntas é uma situação comum. “As juntas são elementos que compõem a superestrutura de pontes e viadutos em seu vãos e possuem a função de absorver os movimentos ocasionados pelas dilatações, garantindo mais flexibilidade, uma vez que o concreto e o metal dilatam com o calor e contraem com o frio. Assim, é natural que elas se desgastem com o passar do tempo, sobretudo em pontes com grande movimento e onde ocorre tráfego pesado, situação que se aplica à algumas pontes do nosso estado. No entanto, vale frisar que o DER/SE está sempre recuperando-as, antes mesmo que elas se desgastem”, enfatiza

O DER/SE enfatiza a importância da não disseminação de informações equivocadas sobre a estrutura das pontes. “Em caso de dúvida ou para mais informação sobre a malha viária estadual, o cidadão e a cidadã podem manter contato com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, por meio do telefone: 79-3218-9000.

Foto : Ascom- DER/SE