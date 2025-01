Governo do Estado de Sergipe inicia cadastro de famílias no Programa Fomento Rural

Para impulsionar a geração de trabalho e renda no meio rural e enfrentar a pobreza e a insegurança alimentar e nutricional, o Governo do Estado, por meio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), deu início ao cadastramento de famílias no Programa Fomento Rural no município de Boquim.

A iniciativa prevê a transferência de recursos financeiros no valor total de R$ 4.600 para cada beneficiário, que serão investidos em atividades produtivas previamente planejadas e aprovadas no sistema do Governo Federal.

Nesta terça-feira, 14, o programa foi oficialmente lançado na residência da produtora de plantas ornamentais Benalva de Menezes, uma das beneficiárias, marcando a entrega simbólica do benefício às primeiras 11 famílias aprovadas. Durante o evento, foram apresentadas informações e orientações sobre as etapas do programa.

O cadastramento teve início entre novembro e dezembro de 2024, no povoado Miguel dos Anjos, em Boquim, e abrange famílias que desenvolverão uma variedade de atividades produtivas, como criação de galinhas, cultivo de plantas ornamentais, serviços de borracharia, bar e restaurantes, lanchonetes, confeitaria, salão de beleza, revenda de cosméticos e semijoias, entre outras.

Moradora do povoado Miguel dos Anjos, Benalva de Menezes agradeceu pela oportunidade de participar do programa e destacou como os recursos serão aplicados. “Quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que a Emdagro está nos oferecendo, juntamente com os encarregados Luís Menezes, Tássio e, principalmente, Jean Carlos, que teve muita paciência conosco durante as entrevistas. O dinheiro que vou receber será investido na produção de galinhas de postura. Só tenho a agradecer muito a Deus por essa oportunidade”.

Jean Carlos Nascimento, Diretor de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa (Diraterp), reforçou a importância da ação. “Esse programa não é apenas sobre repasse de recursos, mas sobre transformar vidas no meio rural. As famílias beneficiadas terão a oportunidade de investir em atividades que não só geram renda, mas também resgatam a dignidade e promovem o fortalecimento econômico das comunidades rurais. É um trabalho que reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento sustentável”.

Foto: Ascom Emdagro