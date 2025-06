Governo do Estado divulga lista de beneficiários do Bolsa Atleta Sergipe

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) publicou na quinta-feira, 5 de junho, a lista final com os nomes dos atletas e técnicos de modalidades olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas que passam a ser contemplados pelo programa Bolsa Atleta Sergipe. Entre os esportes representados estão tênis de mesa, atletismo, natação, badminton, karatê, judô, wrestling, ginástica artística, ciclismo, halterofilismo paralímpico, entre outras.

Na categoria Bolsa Internacional, o patamar mais elevado do programa, estão atletas de destaque, como o paratleta Ailton de Andrade Bento de Souza, ouro na categoria até 80kg nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, bronze na etapa de Tbilisi da Copa do Mundo 2021 e bronze nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019. Bento também foi convocado para os Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024.

Entre os atletas da lista de contemplados, estão os alunos Anthony Gabriel e Kaio Michael Oliveira, da Escola de Esporte Professor Gerivaldo Garcia, que se destacam no judô, especialmente na categoria base e estudantil. Jovens talentos que vêm se formando nas bases esportivas do estado agora contam com o suporte financeiro da Bolsa Atleta Sergipe para seguir crescendo tecnicamente e representando o estado em competições escolares regionais e nacionais.

A inclusão desses atletas no programa reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a formação de novos campeões desde a base, garantindo condições para treinamentos mais intensivos, acesso a competições e desenvolvimento contínuo dentro da modalidade. “Esse apoio faz toda a diferença para quem vive o esporte com seriedade. Agora posso focar nos treinos e nas competições sem me preocupar com os custos básicos”, reforçou Anthony.

A primeira lista de selecionados do Bolsa Atleta Sergipe contemplou 162 atletas e 16 técnicos. A secretária da Seel, Mariana Dantas, destacou a relevância do programa. “Esse programa já era uma demanda antiga dos nossos atletas. O governador Fábio Mitidieri entendeu essa necessidade e trabalhou para tornar isso realidade. O Bolsa Atleta Sergipe representa um passo decisivo para a valorização do esporte no estado”, destacou.

Investimento e repasses

O governo destinou R$ 1,8 milhão para o pagamento das cinco categorias do Bolsa Atleta, mais o Bolsa Técnico. Os atletas selecionados receberão valores mensais que variam entre R$ 200 a R$ 2.000 para atletas, e R$ 1.200 para técnicos, pelos próximos 12 meses. Após a divulgação, os beneficiários devem assinar e enviar o termo de adesão ao programa.

Desde o lançamento do edital, a Seel atuou com seriedade e transparência. “Nos preparamos com antecedência para esse momento. Implantamos o sistema Placarsoft, que facilitou todo o processo de inscrição e análise”, destacou Mariana Dantas. “Parabenizamos a todos que cumpriram os critérios estabelecidos no edital. O esporte sergipano vive um novo momento”.

É importante lembrar que, caso o atleta não encontre o nome na lista, mas acredite que tenha resultado válido para pleitear a bolsa na abertura do próximo edital, ele deve contatar a federação ou confederação de sua modalidade, que é responsável por indicar os eventos e passar a lista de atletas com resultados válidos. Para a seleção de atletas das modalidades previstas no edital, consideram-se os resultados obtidos nas competições durante o ano anterior.

Quem foi contemplado deve encaminhar, de 5 a 13 de junho, um e-mail para bolsaatletasergipe@seel.se.gov.br com o comprovante da conta bancária do Banese, obrigatoriamente em nome do atleta. Os beneficiados receberão, a partir desta sexta-feira, 6, no e-mail cadastrado no sistema do Programa Bolsa Atleta, um Ofício de Indicação para abertura da conta. Para demais dúvidas, é possível entrar em contato pelo número (79) 99195- 4234, via WhatsApp.

A lista final dos contemplados pode ser consultada através do site oficial da Seel. Clique aqui para acessar.