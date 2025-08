GOVERNO DO ESTADO DIVULGA OS RESULTADOS DO ÍNDICE DE DESEMPENHO ESCOLAR EM SERGIPE DO ANO DE 2024

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), divulgou nesta terça-feira, 5, os resultados referentes ao Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese) 2024. Eles podem ser acessados no Portal da Seed clicando neste link. O índice sinaliza, de forma direta, o desempenho da educação pública, medida a partir do rendimento dos estudantes nos anos/séries avaliados.

Entre 21 de novembro e 1º de dezembro de 2024, os estudantes dos 2º, 5º, 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, foram avaliados nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, durante a aplicação da quarta edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese) nas redes públicas de ensino estadual e municipais. A nota padronizada de proficiência, gerada pela aplicação das variantes avaliativas, e o fluxo escolar, a partir do Censo Escolar, são os instrumentos para o cálculo do Idese.

Os resultados são calculados por escola, diretorias de educação, município, estado e redes públicas (estadual e municipais), mas a divulgação está vinculada à participação dos estudantes no Saese. As redes e escolas devem alcançar taxa de participação de, pelo menos, 80% dos estudantes matriculados, conforme dados declarados pela escola ao Censo da Educação Básica, referentes ao ano de realização do Saese.

Segundo a diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), Joniely Cruz, o Idese é importante para o estado por diversos motivos. “Este é um índice de extrema importância para o monitoramento de políticas públicas educacionais, além de criar uma cultura pautada na melhoria de resultados e na busca constante da qualidade da educação com equidade. Outro ponto é a contribuição com outras políticas, como a do ICMS-SOCIAL, a partir do cálculo do Índice de Qualidade da Educação Municipal”, disse.

Desde o ano de 2021, o Governo de Sergipe realiza sua avaliação subnacional externa em larga escala, possibilitando o cálculo de um índice para mapear a qualidade do ensino e nortear o planejamento da rede pública estadual. Além disso, serve como subsídio para intervenções pedagógicas nas escolas, como sinalizador para a necessidade de formação continuada de professores e de gestores das redes de ensino e unidades escolares, e torna viável a análise dos fatores contextuais que interferem na aprendizagem dos estudantes.

“A importância de participar de uma avaliação diagnóstica é o fato de a escola, a partir das evidências geradas, conhecer em que níveis de desempenho os seus estudantes se encontram, quais aprendizagens que já foram consolidadas e aquelas que precisam de uma atenção maior, sinalizando a necessidade de desenvolver ações estratégicas com viés pedagógico”, afirmou Alexandre Guimarães, chefe do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional (Segsae/Ceave).

Uma das unidades que se destacaram no Idese 2024 foi a Escola Estadual Valnir Chagas. Para a diretora, Andreia Abreu, é gratificante ter seus trabalhos resultando em bons índices.

“A comunidade escolar está muito feliz. É um resultado que nós já almejávamos, porque é algo que a gente vem fazendo desde o início do ano. A cada ano letivo que se inicia, temos um trabalho individualizado com cada turma, sentindo o que ela mais necessita. Daí voltamos para as habilidades nas competências que os alunos precisam desenvolver para estarem aptos a concluir o 9º ano do ensino fundamental e seguirem para o ensino médio”, compartilhou Andreia, ao observar que sua escola se destacou na avaliação dos ‘Anos Finais’.

Avaliação do ensino na rede sergipana

O Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese) é uma ferramenta criada pelo Governo do Estado com o objetivo de avaliar o rendimento dos estudantes das redes públicas estadual e municipais, inclusive como indicador para compor o ICMS Social. A partir dos resultados, é possível medir o nível de aprendizagem dos alunos, especialmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

O Idese funciona como um importante instrumento de gestão educacional. Ele permite identificar os pontos fortes e as fragilidades do ensino em cada escola, contribuindo para o planejamento pedagógico e para a adoção de estratégias que promovam a melhoria da qualidade da educação em Sergipe.

Além disso, o índice possibilita o acompanhamento da evolução do desempenho escolar ao longo dos anos, oferecendo dados essenciais para a formulação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da aprendizagem dos estudantes sergipanos.

Foto: Maria Odília/Seed