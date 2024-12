GOVERNO DO ESTADO DO ESTADO DE AVANÇA EM AÇÕES DE RESTAURO NO ÂMBITO DO PAC CIDADES HISTÓRICAS

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop) realizaram nesta quarta-feira, 18, uma reunião para alinhar ações no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – Cidades Históricas (PAC-CH). O encontro aconteceu na sede da Funcap e contou com discussões sobre o andamento de projetos voltados para a preservação de importantes bens patrimoniais de Sergipe.

Entre os principais pontos tratados, destacou-se a parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para a execução de intervenções no Convento São Francisco e no Museu de Arte Sacra. Atualmente, a Cehop trabalha na elaboração do Termo de Referência, etapa necessária para abrir o processo de licitação que contratará a empresa responsável pelo mapeamento de danos nas fachadas e cobertura desses espaços.

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, foi uma ótima oportunidade para alinhar interesses. “Foi uma reunião bastante produtiva, na qual tratamos sobre recursos do PAC, disponíveis para a restauração e conservação do complexo da Praça São Francisco, em São Cristóvão, e também outros assuntos de interesse geral. Conversamos sobre a formação de um grupo de trabalho para tratar sobre patrimônio, já que nós dispomos de recursos do PAC e também da PNAB destinados à conservação do patrimônio”, explicou.

Participaram da reunião a arquiteta Ingrid Santos, a historiadora Laís Aragão; a coordenadora dos Equipamentos Culturais da Funcap, Célia Carvalho; superintendente do Iphan em Sergipe, Cynara Ramos; o diretor-técnico da Cehop, André Mendonça; a gerente de projetos da Cehop, Maria Aparecida do Nascimento; e a engenheira civil Thaís Bernardes.

PAC Cidades Históricas

Criado em 2013 no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o PAC-CH é coordenado pelo Iphan e tem como objetivo promover a preservação do patrimônio cultural brasileiro, valorizando a cultura e incentivando o desenvolvimento socioeconômico. O programa atua em 44 cidades de 20 estados brasileiros reconhecidas como Patrimônio Cultural Brasileiro e em 11 cidades reconhecidas como Patrimônio Cultural Mundial. Além de ações de restauro e requalificação de edificações históricas, o PAC-CH oferece assistência técnica gratuita a moradores de centros históricos, contribuindo para a preservação de imóveis localizados nesses núcleos urbanos.

Foto: Marco Ferro