Governo do Estado e Sebrae realizarão 1ª consulta pública do CatalisaGov Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), abre a primeira consulta pública do CatalisaGov, uma iniciativa em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que tem como objetivo aproximar startups e pequenos negócios inovadores do setor público.

Nesta etapa, o público interessado pode enviar sugestões, opiniões e críticas a respeito dos desafios da Área Central (Defesa Civil), de forma presencial, em evento que ocorrerá no SergipeTec, em São Cristóvão, na Região Metropolitana, nesta quarta-feira, 30, das 14h às 17h, aberto ao público geral.

O CatalisaGov tem como finalidade mapear e elaborar o programa de inovação aberta pelo Estado, que nasce com o objetivo de traçar soluções inovadoras, nesta primeira etapa, para a Defesa Civil de Sergipe. O lançamento aconteceu em março deste ano, com um evento voltado ao ecossistema local de inovação.

“A parceria entre o Governo do Estado e o Sebrae é uma oportunidade, também, de entender que é possível modernizar os serviços públicos por meio das ações de Inovação oferecidas por pequenos negócios, como as startups. O CatalisaGov utiliza uma metodologia própria que orienta, acompanha os gestores públicos em todo o processo, jornada das compras públicas de inovação para dar mais efetividade e segurança jurídica às compras públicas de inovação”, explica o subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Seplan, Walter Andrade.

Programação

Já na quinta-feira, 31, durante todo o dia, o comitê formado por representantes da Seplan, do Sebrae e de outros órgãos, se reunirá para dialogar sobre as sugestões apresentadas pelo público no dia anterior.

Baseado no Marco Legal das Startups, o CatalisaGov tem como objetivo aproximar startups e pequenos negócios inovadores do setor público, entendendo que essas instituições podem colaborar para a transformação da realidade de municípios, solucionando problemas por meio da inovação e utilizando a tecnologia a favor do município e da população.

Confira a programação da 1ª consulta pública do CatalisaGov:

14h às 15h – Recepção e Abertura (Seplan e Parceiros) – Jornada Catalisa

15h às 15h30 – Palestra – O que é e benefícios do CPSI

15h30 às 16h – Apresentação dos Desafios (Defesa Civil)

16h às 17h – Consulta e Dúvidas

