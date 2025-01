Governo do Estado empossa os 55 novos servidores da Adema

O Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), realizará, nesta sexta-feira, 10, a solenidade de posse dos 55 novos servidores públicos aprovados no último concurso da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). O evento vai ocorrer a partir das 9 horas, no auditório da Faculdade de Direito 8 de Julho, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

O certame ofertou 55 vagas, que agora serão preenchidas por 20 técnicos ambientais de nível médio, responsáveis por funções operacionais e de suporte técnico, e 35 analistas ambientais de nível superior, especializados em diversas áreas. A inclusão desses profissionais visa reforçar as ações de fiscalização, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável no estado.

A solenidade de posse contará com a presença do governador Fábio Mitidieri, da secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, da secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Dias, e da presidente da Adema, Ingrid Cavalcanti Feitosa.