GOVERNO DO ESTADO DE SE ENTREGA AMBULÂNCIA INTER-HOSPITALAR PARA O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou, nesta segunda-feira, 4, a entrega de uma ambulância inter-hospitalar para o município de Nossa Senhora das Dores.

A viatura beneficiará toda a população da região, contribuindo para as transferências de pacientes de urgência e emergência, dando mais conforto e agilidade nos atendimentos.

Além de Nossa Senhora das Dores, outros municípios também receberam ambulâncias, como Pedrinhas, Tomar do Geru, Boquim, Umbaúba, Capela e Riachão do Dantas. A iniciativa é fruto do compromisso da gestão estadual em descentralizar a saúde e fortalecer as cidades sergipanas.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, comemorou mais uma entrega de ambulância que garantirá mais agilidade e dignidade no transporte dos pacientes. “Nosso compromisso é fortalecer a rede de atendimento em todos os territórios sergipanos, levando estrutura e condições reais de cuidado à população. Essa entrega representa mais um avanço para uma saúde pública cada vez mais qualificada”, destacou.

De forma simbólica, o secretário entregou a chave da ambulância à prefeita da cidade, Iana Porto. “A aquisição desta ambulância de maior porte proporcionará um conforto superior nas transferências de pacientes, especialmente aquelas que exigem deslocamentos maiores. Por isso, agradeço ao Governo do Estado por olhar pro nosso município”, agradeceu a gestora.

População aprova

O novo veículo garantirá mais agilidade, segurança e dignidade no transporte dos pacientes que precisam ser transferidos entre unidades de saúde, especialmente nos casos de maior complexidade.

Para a dona de casa Gizélia Bispo, é gratificante ver mais um avanço na saúde do seu município. “Ter um veículo moderno, equipado e preparado para esse tipo de transporte traz mais segurança para os pacientes e alívio para as famílias. É gratificante ver que nossa cidade está sendo contemplada com investimentos tão importantes na área da saúde”, contou a moradora.

Foto: Valter Sobrinho