Governo do Estado entrega armamentos e viaturas à SSP nesta 4ª

Nesta quarta-feira, 21, o Governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) entregam 139 carabinas à Polícia Civil de Sergipe e nove veículos à Polícia Militar. O evento acontece às 11h, na sede da SSP.

As armas, configuradas na plataforma AR-15 ou padrão M4, calibre 5,56×45 mm (.223 Remington), foram importados de Israel e adquiridas por meio do Convênio nº 932534/2023, financiado por uma Emenda Parlamentar do senador Alessandro Vieira. O valor total de investimento é de R$ 1.548.666,60.

As carabinas serão utilizadas por unidades operacionais da Polícia Civil de Sergipe, para aprimorar a capacidade operacional em missões de segurança pública. A aquisição e entrega dos armamentos representam um passo significativo na modernização e no fortalecimento da Polícia Civil.

Veículos

Além dos armamentos, o Governo do Estado e a SSP entregam nove veículos. Desses, uma van é destinada ao Programa Pró-Vida da Polícia Militar e representou um investimento de R$ 237 mil. Os outros oito veículos são de modelo Duster, dos quais seis seguirão à Ronda Escolar e dois para o Centro de Ensino e Instrução (CEI), ambos da Polícia Militar. O total investido em veículos é de R$ 1,5 milhão, fruto de recursos do Fundo a Fundo da Segurança Pública.